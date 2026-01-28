Rendkívüli

Orseolo Ottó és fia, Orseolo Péter: a két idegenszívű uralkodó

Orseolo Ottó velencei dózse volt az idegenszívű Orseolo Péter édesapja. Orseolo Otto Szent István testvérét vette feleségül, és e házasságból született Péter.

Orseolo Otto
Orseolo Ottó 1008–1026 között kormányozta Velencét dózseként. Édesapja Péter, édesanyja Maria Cadano volt. 

Orseolo Otto. forrás: Wikipedia
Orseolo Ottó dózseként megbukott

Már 16 évesen dózse lett: a legifjabb, aki ezt a címet viselte Velence történelmében. 1009-ben házasodott össze Orseolo Ottó és a magyar királylány. E házasságok a korban diplomáciai, politikai szövetségek is voltak, így ez a házasságkötés megerősítette Magyarország és Velence külpolitikai kapcsolatát. E házasságból született Orseolo Péter.

Orseolo Ottó dózseként elsősorban nem Velence érdekeit nézte, hanem a saját családjának akart minél több hatalmat biztosítani. 

Ez esetben a fia uralkodása alatt is a későbbiekben a történelem ismételte önmagát: Péter ugyanis szintén a saját, bizalmi embereit részesített előnyben, szemben a magyarokkal. Ottó a két testvérének is magas egyházi méltóságot adott. Ezzel magára vonta VIII. Benedek pápa haragját, de az egyházfejedelem azt is rossz szemmel nézte, hogy Ottó tétlenül tűrte Grado városának kifosztását. 

Orseolo Otto és édesapja (bal oldalt).Forrás: Wikipédia
A vallásos velenceiek közül Domenico Flabanico állt az Orseolo Ottó ellen lázadók élére. 1026-ban a zendülők győztek, Orseolo Ottót elfogták, haját és szakállát leborotválták, ami a korban a megvetés jelének számított. Ezután Ottót  a Bizánci Birodalomba száműzték. Bizánccal a jó kapcsolatot szintén házasságkötéssel pecsételték meg: Orseolo János, Ottó fivére egy bizánci hercegnőt vett feleségül. A velenceiek egy része azt szerette volna, ha Ottó visszatér, és ez éppen annak volt köszönhető, hogy a velenceiek – elsősorban kereskedelmi okokból  – szerették volna megerősíteni Bizánccal a kapcsolatukat. 

Ebben az időszakban Velence történelmében kulcsfontosságú volt az önállóság, a függetlenség a Bizánci Birodalomtól. Ez is párhuzamban állítható azzal, hogy Orseolo Péter idejében hazánkban is kiemelt jelentőségűnek számított Magyarország függetlenségének megőrzése, elsősorban a németektől.

Velence kiemelkedő kereskedelmi központ volt, ami összekötötte a keletet és nyugatot. Azonban Ottó Bizáncban megbetegedett és meghalt. Fia, Péter már száműzetésekor Magyarországra érkezett, és ez kulcsfontosságú lesz a későbbi történések szempontjából. Péterrel Magyarországra érkezett nagy valószínűséggel az édesanyja is, aki nem sokkal később elhunyt.

 

Orseolo Péter tényezővé válik a magyar politikában

Orseolo Péter behízelegte magát az uralkodónál, Szent Istvánnál. Ez főként akkor sikerült, amikor István fia, a trónörökös Imre vadászbalesetben elhunyt. 1030-ban a német támadáskor István már Péterre bízta a csapatok egy részét, míg a másik részét Aba Sámuelre. E támadás hátterében az állt, hogy Konrád német-római császár a birodalmi eszme híve volt. Ennek jegyében bizánci feleséget szeretett volna magának. Még 1027-ben Werner strasbourgi püspököt bízta meg azzal, hogy bizánci feleséget hozzon neki. 

Úgy tervezték, hogy a püspök Magyarországon keresztül, de álruhában utazik át, konkrétan jeruzsálemi zarándoknak adja ki magát. 

Szent István azonban átlátott e cselszövésen, és nem engedélyezte a püspöknek az átutazást. Így mire kerülőúton Konstantinápolyba ért, a kinézett ara már férjhez ment máshoz.

Az Orseolo család címere. Forrás: Wikimedia Commons.
A magyarok megerősödve kerültek ki e  konfliktusból, ezért István joggal bízhatott abban, hogy Orseolo Péter az ország élén is helyt fog állni. A horvátokkal szintén szövetségben álltak ekkor, mivel a horvát király, Kresimir Orseolo Ottó leánygyermekét, Péter testvérét vette nőül. Babenbergi Adalbert őrgróf pedig feleségül vette Orseolo Péter nővérét, Frowilát.

 

Orseolo Péter: a rossz választás

István elsősorban azért Pétert választotta utódjául, mert abban bízott, hogy nem tér vissza a pogánysághoz. Rossz döntést hozott, mert bár Péter a pogánysághoz valóban nem tért vissza, de idegenszívű volt, idegen érdekeket szolgált, külföldiekkel vette magát körbe. Magyarországot kiárusította volna a németeknek, ha nem üldözik el és választják meg helyette a magyarok királyának Aba Sámuelt.

 

