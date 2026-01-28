Orseolo Ottó és fia, Orseolo Péter: a két idegenszívű uralkodó

Orseolo Ottó 1008–1026 között kormányozta Velencét dózseként. Édesapja Péter, édesanyja Maria Cadano volt.
Orseolo Ottó dózseként megbukott
Már 16 évesen dózse lett: a legifjabb, aki ezt a címet viselte Velence történelmében. 1009-ben házasodott össze Orseolo Ottó és a magyar királylány. E házasságok a korban diplomáciai, politikai szövetségek is voltak, így ez a házasságkötés megerősítette Magyarország és Velence külpolitikai kapcsolatát. E házasságból született Orseolo Péter.
Orseolo Ottó dózseként elsősorban nem Velence érdekeit nézte, hanem a saját családjának akart minél több hatalmat biztosítani.
Ez esetben a fia uralkodása alatt is a későbbiekben a történelem ismételte önmagát: Péter ugyanis szintén a saját, bizalmi embereit részesített előnyben, szemben a magyarokkal. Ottó a két testvérének is magas egyházi méltóságot adott. Ezzel magára vonta VIII. Benedek pápa haragját, de az egyházfejedelem azt is rossz szemmel nézte, hogy Ottó tétlenül tűrte Grado városának kifosztását.
A vallásos velenceiek közül Domenico Flabanico állt az Orseolo Ottó ellen lázadók élére. 1026-ban a zendülők győztek, Orseolo Ottót elfogták, haját és szakállát leborotválták, ami a korban a megvetés jelének számított. Ezután Ottót a Bizánci Birodalomba száműzték. Bizánccal a jó kapcsolatot szintén házasságkötéssel pecsételték meg: Orseolo János, Ottó fivére egy bizánci hercegnőt vett feleségül. A velenceiek egy része azt szerette volna, ha Ottó visszatér, és ez éppen annak volt köszönhető, hogy a velenceiek – elsősorban kereskedelmi okokból – szerették volna megerősíteni Bizánccal a kapcsolatukat.
Ebben az időszakban Velence történelmében kulcsfontosságú volt az önállóság, a függetlenség a Bizánci Birodalomtól. Ez is párhuzamban állítható azzal, hogy Orseolo Péter idejében hazánkban is kiemelt jelentőségűnek számított Magyarország függetlenségének megőrzése, elsősorban a németektől.
Velence kiemelkedő kereskedelmi központ volt, ami összekötötte a keletet és nyugatot. Azonban Ottó Bizáncban megbetegedett és meghalt. Fia, Péter már száműzetésekor Magyarországra érkezett, és ez kulcsfontosságú lesz a későbbi történések szempontjából. Péterrel Magyarországra érkezett nagy valószínűséggel az édesanyja is, aki nem sokkal később elhunyt.
Orseolo Péter tényezővé válik a magyar politikában
Orseolo Péter behízelegte magát az uralkodónál, Szent Istvánnál. Ez főként akkor sikerült, amikor István fia, a trónörökös Imre vadászbalesetben elhunyt. 1030-ban a német támadáskor István már Péterre bízta a csapatok egy részét, míg a másik részét Aba Sámuelre. E támadás hátterében az állt, hogy Konrád német-római császár a birodalmi eszme híve volt. Ennek jegyében bizánci feleséget szeretett volna magának. Még 1027-ben Werner strasbourgi püspököt bízta meg azzal, hogy bizánci feleséget hozzon neki.
Úgy tervezték, hogy a püspök Magyarországon keresztül, de álruhában utazik át, konkrétan jeruzsálemi zarándoknak adja ki magát.
Szent István azonban átlátott e cselszövésen, és nem engedélyezte a püspöknek az átutazást. Így mire kerülőúton Konstantinápolyba ért, a kinézett ara már férjhez ment máshoz.
