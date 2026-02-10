Aragóniai Konstancia, az első magyar királyné, aki házassági szerződést kötött

halálkirályszerződés

Aragóniai Konstancia Imre magyar király felesége volt, a házasságkötés fontos politikai szövetségnek számított, így érthető, hogy házassági szerződést is kötöttek 1196-ban.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 02. 10. 18:21
Aragóniai Konstancia és Imre házassági szerződést köt
Aragóniai Konstancia e szerződésben két vármegyét kapott a férjétől, annak bevételeivel együtt. Ha elhagyta volna a férjét, 12 ezer márkát kellett volna kapnia a királynénak vagy neki fizetnie ugyanennyit, ha özvegyként elhagyja az országot. 

Aragóniai Konstancia és Imre házassági szerződést köt
Házassági szerződésük precedensnek számított a királyi udvarban, mert ezután főurak is kötöttek ilyen szerződést a házasságkötésük alkalmával.

Aragóniai Konstancia 1179-ben született, apja, II. Aragóniai Alfonz nemcsak kiváló uralkodó, hanem a művészetek, a trubadúrlíra pártfogója volt, és ő maga is írt verseket. A házasság erősítette Magyarország szövetségét a mediterrán térséggel. Konstancia az udvartartásában még trubadúrt is hozott magával Budára. Nem tékozló, de előkelő udvari élet zajlott királynőként regnálása időszakában.

 

Aragóniai Konstancia boldogsága csak rövid ideig tartott

Konstancia és Imre boldog házasságban éltek, gyermeküknek a László nevet adták. Imre király rövid uralkodását az árnyékolta be, hogy testvére, a későbbi II. András folyamatosan viszályt szított ellene, és harcolt vele a trónrét. 

A konfliktusok odáig fajultak, hogy Imre fegyvertelenül ment át Varasdon András táborába, és így sikerült akkor elkerülniük a fegyveres konfliktust.

Imre király a betegsége idején, hogy megakadályozza András és Gertrúd uralomra törését, III. Ince pápa segítségét kérte. Arra kérte a pápát, hogy alig négyéves fiát, Lászlót a magyar főurak előtt utódjaként elfogadtassa, és az iránta való hűséget esküvel erősíttesse meg. A pápa közbenjárására I. Merániai János kalocsai érsek 1204. augusztus 26-án királlyá is koronázta, de a pápa egyben azt is kérte Imrétől, hogy halála esetére fia gyámjául Andrást jelölje ki, aki ezt meg is tette.

 

Konstanciának menekülnie kellett

Imre hamarosan elhunyt a betegségében. András azonban nem tartotta bea neki tett ígéretét, hogy támogatni fogja az özvegy királynét és gyermekét, így a királynénak fiával együtt el kellett menekülnie az országból. András meg akarta kaparintani a trónt, ezért nem volt maradásuk. Ebben a helyzetben viszont nem lépett érvénybe a házassági szerződés azon része, hogy ha a királyné megy el az országból, neki kell fizetnie. Bécsbe mentek, de fia, László hamarosan meghalt, nagy valószínűség szerint megmérgezték. Ezután már sohasem tért vissza Magyarországra. Új életet kényszerült kezdeni. 1205-től négy éven át élt Villanueva de Sigenában található Miasszonyunk-kolostorban. 
 

Aragóniai Konstancia fiával menekül
A hit adott neki erőt, hogy átvészelje a nehéz éveket: miután Magyarországon az udvartartásával együtt beilleszkedett, mélységesen csalódnia kellett férje testvérében, és kisgyermekét is elvesztette. Újra kellett kezdenie mindent, úgy, hogy a sors már-már kibírhatatlan tragédiákkal sújtotta.

 

A második házasság

1209-ben férjez ment II. Frigyes német-római császárhoz, akitől szintén fiúgyermeke született: Henrik. Férjénél 15 évvel volt idősebb, és ő maga többnyire Szicíliában tartózkodott.

Konstancia 1222-ben elhunyt, és Palermóban temették el. Halálának oka nem egyértelmű. Egyes nézetek szerint maláriában halhatott meg, a Katolikus Lexikon szerint viszont annyira megviselte a tárgyalás II. Andrással, hogy ez idézte elő korai halálát. Azért kényszerült rá az Andrással való tárgyalásra, mert a menekülésekor magával vitte a magyar Szent Koronát is, amit vissza kellett szolgáltatnia. Az ékszereit mintegy hetvenezer márka értékben az esztergomi ispotályos lovagrendre bízta. Küzdelmes és sokszínű élete volt, korán ragadta el a halál.

 

Kézai Simon krónikája Konstancia udvartartásáról

 „Simon comesnek és fivérének, Mihálynak a nemzetsége, akiket Martinsdorfiaknak neveznek, III. Béla fia Imre király idején Konstancia királynéval, Aragónia királyának lányával, Imre király feleségével együtt, derék lovagokat és szerfelett díszes kíséretet hozva magával, igen pompás körülmények között jött az országba… Imre király, mivel megismerte jellemük nemes voltát, kegyesen befogadta, s Magyarország különböző részein nagy és dús birtokokkal ruházta fel őket, amint az köztudott."


 

