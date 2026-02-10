Aragóniai Konstancia, az első magyar királyné, aki házassági szerződést kötött

Aragóniai Konstancia e szerződésben két vármegyét kapott a férjétől, annak bevételeivel együtt. Ha elhagyta volna a férjét, 12 ezer márkát kellett volna kapnia a királynénak vagy neki fizetnie ugyanennyit, ha özvegyként elhagyja az országot.

Aragóniai Konstancia és Imre házassági szerződést köt

Házassági szerződésük precedensnek számított a királyi udvarban, mert ezután főurak is kötöttek ilyen szerződést a házasságkötésük alkalmával.

Aragóniai Konstancia 1179-ben született, apja, II. Aragóniai Alfonz nemcsak kiváló uralkodó, hanem a művészetek, a trubadúrlíra pártfogója volt, és ő maga is írt verseket. A házasság erősítette Magyarország szövetségét a mediterrán térséggel. Konstancia az udvartartásában még trubadúrt is hozott magával Budára. Nem tékozló, de előkelő udvari élet zajlott királynőként regnálása időszakában.

Aragóniai Konstancia boldogsága csak rövid ideig tartott

Konstancia és Imre boldog házasságban éltek, gyermeküknek a László nevet adták. Imre király rövid uralkodását az árnyékolta be, hogy testvére, a későbbi II. András folyamatosan viszályt szított ellene, és harcolt vele a trónrét.

A konfliktusok odáig fajultak, hogy Imre fegyvertelenül ment át Varasdon András táborába, és így sikerült akkor elkerülniük a fegyveres konfliktust.

Imre király a betegsége idején, hogy megakadályozza András és Gertrúd uralomra törését, III. Ince pápa segítségét kérte. Arra kérte a pápát, hogy alig négyéves fiát, Lászlót a magyar főurak előtt utódjaként elfogadtassa, és az iránta való hűséget esküvel erősíttesse meg. A pápa közbenjárására I. Merániai János kalocsai érsek 1204. augusztus 26-án királlyá is koronázta, de a pápa egyben azt is kérte Imrétől, hogy halála esetére fia gyámjául Andrást jelölje ki, aki ezt meg is tette.

Konstanciának menekülnie kellett

Imre hamarosan elhunyt a betegségében. András azonban nem tartotta bea neki tett ígéretét, hogy támogatni fogja az özvegy királynét és gyermekét, így a királynénak fiával együtt el kellett menekülnie az országból. András meg akarta kaparintani a trónt, ezért nem volt maradásuk. Ebben a helyzetben viszont nem lépett érvénybe a házassági szerződés azon része, hogy ha a királyné megy el az országból, neki kell fizetnie. Bécsbe mentek, de fia, László hamarosan meghalt, nagy valószínűség szerint megmérgezték. Ezután már sohasem tért vissza Magyarországra. Új életet kényszerült kezdeni. 1205-től négy éven át élt Villanueva de Sigenában található Miasszonyunk-kolostorban.

