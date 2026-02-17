Az istállóskői ősemberlelet – a magyar őstörténet bölcsője

Istállóskői területen nagyjából Kr. e. harmincezer évvel ezelőtt élhettek az ősemberek a régészeti leletek tanúsága szerint. Az itt megtelepedett emberek elsősorban a vadászatból tartották fenn magukat, a fő zsákmányállataik között volt a rénszarvas vagy a barlangi medve is.

Istállóskői ősembercsalád

Mit tudhatunk meg a leletek alapján az istállóskői ősemberről?

Nagy tűzhelyeket alakítottak ki, és fejlett eszközeik voltak: kőpengék, kaparók, csontból készült lándzsa- és dárdahegyek.

Szervezetten éltek: a tűzhelyek és eszközök elrendezése alapján tudatosan használták a teret, elkülönítették a főző- és pihenőhelyüket. A vadak mozgását követve vándoroltak a Bükk területén.

Az istállóskői kutatásokat Hillebrand Jenő kezdte meg 1911-ben. A közel egy évtizedes kutatásokat Saád Andor, majd Kadic Ottokár folytatta. Érdemes kiemelnünk még Mottl Máriát, aki az állatcsontokkal és a rétegek elkülönítésével foglalkozott. Vértes László régész volt az, aki egy egész rekonstruált tűzhelyet állított ki a Magyar Nemzeti Múzeumban. Mindezt Lengyel György összefoglalójából tudjuk, aki egyike azoknak a kiváló szakembereknek, akik a 2000-es évektől ezt a területet modern módszerekkel, így többek között radiokarbon-kormeghatározással, mikroszkópos vizsgálatokkal és digitális térképezés segítségével újra elemezték. Ezek a vizsgálatok is megerősítették azt, hogy a területen a Homo sapiens csoportjai éltek.

Istállóskői medvevadászat

Vértes László így örökítette meg a közvetlenül a második világháború után folytatott kutatásait:

„Sorra kerültek elő a hatalmas barlangimedve-csontok, a rég kipusztult barlangi oroszlán ijesztő méretű maradványai, az őstulok, hiéna, tarándszarvas és még sok más állat csontjai. Üdvrivalgás fogadott minden egyes fénylő, ősi szabású pattintott kőszerszámot, és fogadásokat kötöttünk, hogy ki talál többet. Még most is tartozom két tábla csokoládéval annak a két szerencsés fickónak,akinek háromszor is megcsillant kezében a kalcedon, vagy jáspisból készült kőpenge” – írta a Jövendő című lapban 1947-ben.

Az istállóskői ősembert nevezték aurignac-i ősembernek is. Ők alkották a franciaországi és spanyolországi barlangfestményeket, valamint a willendorfi Vénusznak nevezett, termékenységet szimbolizáló szobrot is.