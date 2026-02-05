Kis Károly ellenkirály tragikus sorsa: ő volt a legrövidebb ideig uralkodó magyar király

Kis Károly édesapja, Lajos herceg korán elhunyt, amikor ő még csak nyolcéves volt. Már 1365-től a magyar királyi udvarban élt, ezután pedig Nagy Lajos vette a szárnyai alá.

Kis Károly király

Kis Károly Nagy Lajos király udvarában nevelkedett

Már 1371-ben Horvátország és Dalmácia kormányzójává tették, majd Nagy Lajos Velencében küldte követként. Nagy Lajos azonban, bármennyire is kedvelte őt, azt nem szerette volna, hogy Kis Károly legyen az utódja a magyar királyi trónon. Károly a „Kis” jelzőt alacsony termete miatt kapta.

A vörös hajú király kellemes társasági embernek számított, aki ebéd és vacsora közben szívesen beszélgetett udvari embereivel még a tudományról is. Szimpatikus ember benyomását keltette kortársaiban.

Kis Károly uralkodói ambícióit először Itália földjén igyekezett megvalósítani, sok harc és viszontagság után lett Nápoly királya.

Máriát nem fogadta el a főurak egy csoportja királynőnek

1382-ben elhunyt Nagy Lajos, és a trónon első magyar királynőként Mária követte. A főurak egy része azonban nem támogatta a királynőt. Horváti Pál püspök és Kanizsai Miklós 1385-ben hajóra szállt, elutazott Nápolyba és rábeszélte Kis Károlyt arra, hogy lépjen fel Magyarországon trónkövetelőként.

Horváti püspök korának sikeres diplomatája volt. Velence és Genova konfliktusában például eredményesen közvetített, és 1381-ben ő is azok közé tartozott, aki rákényszerítette Velencét a város számára előnytelen torinói béke aláírására - ami Magyarország számára viszont előnyösnek számított.

Kis Károly felesége, Durazzói Margit ellenezte, hogy férje visszatérjen Magyarországra. Kis Károly hajthatatlannak bizonyult, és 1385. szeptember 14-én hajóra szállt Nápolyban, hogy visszatérhessen.

Első úti célja Zengg volt, onnan Zágrábba ment Horváti Pál püspökhöz, ahol december elejéig időzött, majd innen tovább ment Budára. Ellenfele, Mária, és édesanyja Erzsébet is elésietett, és miután ekkor még szívélyesen üdvözölték egymást, Károly a királynék kocsiján érkezett meg Budára. Mivel Zsigmond, Mária házastársa Csehországba távozott, így Mária Kis Károly javára lemondott a trónról.