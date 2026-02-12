tiktokintimitásthe markupduckduckgoláthatatlan nyomkövetőmagánügyadatvédelem

A TikTok akkor is követi az interneten, ha soha nem telepítette, vagy használta

Pontosan olyan csúnya munkát végez, mint a Meta (Facebook), a Google vagy a Pinterest. Mértékadó nemzetközi szaklapok most azon háborodtak fel, hogy a TikTok technológiája ugyanúgy gyűjti az adatokat arról is, akinek soha nem volt semmilyen köze a platformhoz.

2026. 02. 12.
A botrányt a The Markup adatvédelmi szervezet robbantotta ki, az ügyet részletesen feldolgozta többek között a BBC, valamint a The Tech Buzz és a Bez Kabli.

A The Markup Blacklight nevű vizsgálóeszköze célzottan kimutatja a TikTok rejtett követőkódjait a weboldalakon. Hogy a népszerű app mindent nyomon követ, amit csak csinálunk az alkalmazásában – abban semmi meglepő nincs. Az viszont tényleg rendhagyó (és aggasztó), hogy

a TikTok követ az internet olyan részein is, amelyeknek semmi, de semmi közük a TikTokhoz, követ akkor is, ha soha nem telepítettük, vagy használtuk.

Miként van jelen a TikTok láthatatlan nyomkövetője (követőpixele) olyan oldalakon – egészségügyi portálok, kormányzati oldalak –, ahol a látogatók igazán nem számíthatnának arra, hogy egy szórakoztatóipari algoritmus figyeli őket? A követőpixelek nem újdonságok. Korábbi cikkünkben – Önéletrajz-kémkedés: hogyan védekezzünk a CV-nkbe épített nyomkövetők ellen? – írtunk a láthatatlan nyomkövetőkről.

A követőpixel lényegében egy láthatatlan, mindössze 1×1 képpont méretű, általában átlátszó grafikai elem, amelyet HTML-alapú e-mailekbe, weboldalakba vagy dokumentumokba ágyaznak be. Mivel a pixel mérete és átlátszósága miatt észrevehetetlen, a követés a felhasználó tudta nélkül zajlik le, közvetlen adatcsatornát nyitva a küldő és a fogadó eszköze között.

Évek óta használják a hirdetési hálózatokat üzemeltető cégek – köztük a Google, a Meta és több száz másik – arra, hogy megtudják, mit csinálnak az emberek az interneten. A követőpixelek mindenhol ott vannak, és folyamatosan figyelnek minket.

Egy példa: ha mondjuk van egy online cipőbolt, annak a követőpixel-használata lehetővé teszi a TikTok számára, hogy rengeteg adatot gyűjtsön a vásárlókról, hogy célzott hirdetéseket jeleníthessen meg nekik. Ráadásul segít a TikToknak kideríteni, hogy azok, akik látják ezeket a cipőhirdetéseket, végül vásárolnak-e. Így megtudja, hogy a hirdetések, amelyekért fizettünk, működnek, és talán többet fogunk fizetni.

A TikTok azonban nemcsak reklámokat dobhat fel a böngészési előzményeink alapján:

követőpixelei rendkívül személyes információkat is gyűjthetnek.

Jelen van rákos megbetegedéseket támogató csoportok, nőgyógyászati cégek, mentálhigiénés szervezetek, krízistanácsadók weboldalán és sorolhatnánk tovább. Ezek az oldalak minden egyes látogatóról küldenek a TikToknak adatokat, függetlenül attól, hogy azok rendelkeznek-e TikTok-fiókkal.

Nincs egyedül, de azért mégis

A DuckDuckGo adatvédelmi cég szerint a TikToknak a világ legnépszerűbb weboldalainak 5 százalékán vannak nyomkövetői. Ez a szám folyamatosan nő, bár semmi ahhoz képest, hogy a Google-nek a legnépszerűbb weboldalak közel 72 százalékán, a Metának pedig körülbelül 21 százalékán vannak nyomkövetői.

„Ez szó szerint ugyanaz a technológia, amit a Google és a Meta az évek során használ” – mondja Peter Dolanjski, a DuckDuckGo igazgatója. De a TikTok tovább megy az úton. Idén január 22-én, amikor a TikTok amerikai üzletága hivatalosan gazdát cserélt, a felhasználóknak el kellett fogadniuk egy új adatgyűjtési gyakorlatot. Ez magában foglalt egy új hirdetési hálózatot is, amelyet a TikTok célzott hirdetések megjelenítésére fog használni mások webhelyein: a TikTok frissítette követőpixelét.

Ez az eszköz eddig csak azt jelezte a vállalatoknak, hogy a hirdetéseik generálnak-e eladásokat magában az alkalmazásban. Most a követő segít a vállalatoknak figyelni és követni azokat a felhasználókat is, akik máshol (külső webhelyeken) vásárolnak.

Így védhetjük (valamennyire) az adatainkat

A legegyszerűbb megoldás? Használjunk „privátabb” webböngészőt, olyat, amelyik alapbeállításában blokkolja a követőkódokat. Macerásnak tűnik a váltás, de valójában pár kattintással át lehet importálni mostani kedvenceinket egy új böngészőbe.

A netezők nagyjából 71 százaléka használja a Google Chrome-ot, amelyről számtalanszor kimutatták, hogy több információt szivárogtat ki, mint sok versenytársa. Adatvédelmi szakértők leggyakrabban a DuckDuckGo és a Brave böngészőket ajánlják, amelyeket kifejezetten az adatok védelmére fejlesztettek. A Firefox („Szigorú” módra állítva) és a Safari is jobb választás, mint a Chrome, bár alapértelmezett beállításaikkal kevésbé szigorúak az adatvédelem terén.

Ha a böngészőváltás túl soknak tűnik, legalább telepítsünk böngészőbővítményt, mint a Privacy Badger és a Ghostery, amelyek blokkolják a nyomkövetőket. Egyes megbízható hirdetésblokkolók, például az AdBlock Plus és az uBlock Origin is leállítják az adatgyűjtéseket.

Ha van TikTok-fiókunk, a beállításaiban (Privacy -> Off-TikTok activity) létezik egy kapcsoló, amivel elvileg kérhetjük, hogy ne kapcsolják össze a külső böngészési adatainkat a profilunkkal. Bár ez az adatgyűjtést önmagában nem, csak az adatok összekapcsolását állítja le.

