A TikTok akkor is követi az interneten, ha soha nem telepítette, vagy használta

A botrányt a The Markup adatvédelmi szervezet robbantotta ki, az ügyet részletesen feldolgozta többek között a BBC, valamint a The Tech Buzz és a Bez Kabli.

A The Markup Blacklight nevű vizsgálóeszköze célzottan kimutatja a TikTok rejtett követőkódjait a weboldalakon. Hogy a népszerű app mindent nyomon követ, amit csak csinálunk az alkalmazásában – abban semmi meglepő nincs. Az viszont tényleg rendhagyó (és aggasztó), hogy

a TikTok követ az internet olyan részein is, amelyeknek semmi, de semmi közük a TikTokhoz, követ akkor is, ha soha nem telepítettük, vagy használtuk.

Miként van jelen a TikTok láthatatlan nyomkövetője (követőpixele) olyan oldalakon – egészségügyi portálok, kormányzati oldalak –, ahol a látogatók igazán nem számíthatnának arra, hogy egy szórakoztatóipari algoritmus figyeli őket? A követőpixelek nem újdonságok. Korábbi cikkünkben – Önéletrajz-kémkedés: hogyan védekezzünk a CV-nkbe épített nyomkövetők ellen? – írtunk a láthatatlan nyomkövetőkről.

A követőpixel lényegében egy láthatatlan, mindössze 1×1 képpont méretű, általában átlátszó grafikai elem, amelyet HTML-alapú e-mailekbe, weboldalakba vagy dokumentumokba ágyaznak be. Mivel a pixel mérete és átlátszósága miatt észrevehetetlen, a követés a felhasználó tudta nélkül zajlik le, közvetlen adatcsatornát nyitva a küldő és a fogadó eszköze között.

Évek óta használják a hirdetési hálózatokat üzemeltető cégek – köztük a Google, a Meta és több száz másik – arra, hogy megtudják, mit csinálnak az emberek az interneten. A követőpixelek mindenhol ott vannak, és folyamatosan figyelnek minket.

Egy példa: ha mondjuk van egy online cipőbolt, annak a követőpixel-használata lehetővé teszi a TikTok számára, hogy rengeteg adatot gyűjtsön a vásárlókról, hogy célzott hirdetéseket jeleníthessen meg nekik. Ráadásul segít a TikToknak kideríteni, hogy azok, akik látják ezeket a cipőhirdetéseket, végül vásárolnak-e. Így megtudja, hogy a hirdetések, amelyekért fizettünk, működnek, és talán többet fogunk fizetni.

A TikTok azonban nemcsak reklámokat dobhat fel a böngészési előzményeink alapján:

követőpixelei rendkívül személyes információkat is gyűjthetnek.

Jelen van rákos megbetegedéseket támogató csoportok, nőgyógyászati cégek, mentálhigiénés szervezetek, krízistanácsadók weboldalán és sorolhatnánk tovább. Ezek az oldalak minden egyes látogatóról küldenek a TikToknak adatokat, függetlenül attól, hogy azok rendelkeznek-e TikTok-fiókkal.