római birodalomleóvandálokskandinávia

Vandálok a Kárpát-medencében

A vandálok germán eredetű népvándorláskori nép voltak, a leghírhedtebb, hozzájuk kötődő katonai akció Róma kifosztása volt 455-ben. A vandálok szó lett a szinonimája az évszázadok során az értelmetlen pusztításnak.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 02. 18. 14:40
A vandálok és a pápa találkozása
A vandálok és a pápa találkozása
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vandálok egyik legkorábbi szállásterülete Skandinávia déli részén volt. Innen Dánián keresztül húzódtak dél felé, majd az Odera mentén jutottak el Sziléziába. 

A vandálok és a pápa találkozása
A vandálok és a pápa találkozása

A vandálok és a kelták találkozása

Vándorlásaik során más népekkel keveredtek. A vandálokra különösen erős hatást gyakoroltak a kelták, így a Kárpát-medencébe érkező vandálokban már egy kelta–vandál keverék népet láthatunk. Hazánkban a Hagony völgyében régészeti leletek támasztják alá a vandálok jelenlétét-írta 1963-ban az ózdi Vasas. Mit tudunk a vandál településekről?

Társadalmukban a mesterségek elkülönültek. Földművelők, fazekasok, fegyverkészítők biztosan voltak köztük. Házaik különböző méretű, földbe süllyesztett, az oldalakon cölöpökkel és sövényfonattal megerősített lakóhelyiségek voltak. 

A II. és a IV. század között élhettek a Kárpát-medencében, majd továbbvonultak Róma felé. A forrásokban Róma szövetségeseként és ellenfeleiként is megjelennek. Leleteik az úgynevezett Przeworsk-kultúrához köthetők. A temetkezések többsége hamvasztásos volt, urnával és sírmellékletekkel. Kiemelkedett a harcos elitjük, akiknek félelmetes volt a híre a késő antik világban. A hasdingok a vandálok alcsoportját alkották, közülük ismeretes Godesigel nevű uralkodójuk, aki a limes (római határvonal) áttörésekor halt meg 405 körül.

Hunok és vandálok
Hunok és vandálok

Miért hagyták el a Kárpát-medencét a vandálok?

A 4. század végén a hunok megjelenése mindent felborított. A vandálok nagy része miattuk indult tovább nyugat felé: átkeltek Gallián és Hispánián, majd Észak-Afrikában hoztak létre saját államot, amelynek Karthágó lett a központja. Innen indultak később tengeri hadjáratokra – ezért váltak a római világ egyik rettegett népévé. 

Róma kifosztása

A nyugatrómai császár, III. Valentinianus meggyilkolása után Rómában káosz tört ki. Az új uralkodó, Petronius Maximus felrúgta azt a házassági egyezséget, amely a császári családot a vandál királyi házzal kötötte volna össze.Ez ürügyet adott Geiserich vandál királynak a támadásra: a flottájával átkelt Afrikából, és 455-ben megjelent Róma előtt. 

Amikor a vandál sereg megérkezett Róma kapuihoz, I. Leó pápa személyesen ment ki Geiserich elé tárgyalni. A pápa elérte, hogy a vandálok ne gyújtsák fel a várost, ne mészárolják le a lakosságot, és ne rombolják le Róma főbb épületeit és templomait.

Cserébe a vandálok szabadon fosztogathattak. Vagyis: Leó pápa nem tudta megakadályozni a város kifosztását, de jelentősen mérsékelte az erőszakot és a pusztítást. Tarján Tamás történész Róma kifosztását így írta le, hangsúlyozván a támadás barbárságát: Geiserich vandáljai ezt követően két héten át dúlták a várost: számos polgárt kardélre hánytak, túszokat szedtek, miközben kirabolták a palotákat és szentélyeket, és lerombolták a város legdíszesebb épületeit. A barbárok kapzsiságát jelzi, hogy még a Jupiter-templom aranyozását sem sajnálták megszerezni. Az általuk végrehajtott példa nélküli pusztítás nyomán a „vandál” név a kegyetlen és értelmetlen rombolás szinonimájává vált. A pusztítás mértékét a történészek máig vitatják, de kétségtelen tény, hogy a második kifosztás után az antik Róma soha nem találta meg régi önmagát. 

A vandálok kifosztják Rómát
A vandálok kifosztják Rómát

Ez volt Róma második nagy kifosztása a 5. században (az elsőt a vizigótok követték el 410-ben Alarik vezetésével). Az eset megmutatta, hogy a pápaság már nemcsak vallási, hanem politikai és diplomáciai tényező is lett, amikor a császári hatalom összeomlott. A Nyugatrómai Birodalom tekintélye végleg megrendült, 476-ban bekövetkezett a bukása, amikor az utolsó római császárnak, Romulus Augustulusnak le kellett mondania: Odoaker fosztotta meg trónjától.

A vandálok bukása

533–534-ben a Bizánci Birodalom hadvezére, Belisarius, legyőzte a vandál királyságot. Ettől kezdve politikailag és önálló etnikumként megszűntek létezni mint önálló nép és állam. A vandál lakosság nagy része beolvadt a helyi római–afrikai népességbe, részben pedig elhurcolták őket más birodalmi területekre. 

A vandálok jelentősége:
1. tengeri nagyhatalommá váltak a Földközi-tengeren,
2. a vandál királyság komoly flottát épített, és évtizedekig uralta a nyugati Mediterráneum egy részét.
3. Ez gyengítette a Nyugat-római Birodalmat, főleg az afrikai gabonaszállítások megszakítása miatt.
4. Királyságuk fontos példa arra, hogyan jöttek létre új, germán államok a Nyugat-római Birodalom összeomlása után. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.