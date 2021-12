A teológus bőrébe bújt sátán

Szóval verselemzés közben Perintfalvi lazán látens b…zinak minősítette Semjén Zsoltot imigyen: „A két arc egybefolyásában (Jézus és Semjén) van még egy nagyon izgalmas momentum, mégpedig az elkent rúzs képe. Ez a rúzs vérvörös színű, tele van tűzzel, tele van erotikával. De vajon honnan jön? Talán éppen Semjén ajkáról? Amit elken egy akaratlagos mozdulattal, vagy talán egyfajta csókszimbólum lenne ez? A szenvedélyben égő ajkakat nem érdekli, ha a rúzs az arcra is kenődik. Csak meg ne lássa senki! Mert akkor lebuktatja a vágyódó szerelmest vagy a tiltott, titkos szerelmet. A kép – mivel szerzője férfi – erősen homoerotikus töltésű. Ezzel persze nem állítom azt, hogy Semjén meleg. Csupán azt, hogy a Mesterhez fűződő vonzalmát homoerotikus hangulatú képekkel festette meg.” Később viszont így ír: „Vajon mit nem tud Semjén? Vajon mit tagad meg ennyire? Vajon mi az, aminek az elfojtása annyira emésztő, hogy azt érzi, kettéhasad a tudata? Azt gondolom, hogy nincsen semmi, ami az elfojtott vágyaknál jobban rombolná egy ember lelkét. És ezen a ponton érzek részvétet még Semjénnel is. És talán meg sem írtam volna ezt a posztot, ha nem pont ő lenne Magyarország helyettes miniszterelnöke, aki élen jár abban, hogy törvényileg kényszerítsen embereket arra, hogy megtagadják a saját vágyaikat. Ha magának megengedné ezeket, akkor talán nem fáj az sem, hogy mások vannak olyan bátrak, hogy felvállalják a vágyai­kat. De ezért ma Magyarországon büntetés jár! Hát nem véletlen!” Vagyis szó szerint azt állítja számtalan hazugság közé ágyazva, hogy Semjén Zsolt elfojtja a homoszexuális vágyait.

A hazugságokra még visszatérünk, de ezen a ponton érzi úgy teljes joggal a megvádolt költő barátja, iskolatársa, hogy elég. És visszalő a jól ismert bayeres iróniával, vagyis saját eljárását fordítja Perintfalvival szembe, amikor így fogalmaz: „De tegyük fel a kérdést: az nem lehet, hogy nem a világgal van baj, hanem Perintfalvival? Mi van, ha Perintfalvi a látens homokos, aki a látszat kedvéért férjhez ment, és rettenetes abúzusként él meg minden szexuális aktust, miközben egy másik nőre gondol? S ez még hagyján, de szerencsétlen olyan végtelenül ostoba, pitiáner és sekélyes, amennyire, ezért hiszi magáról, hogy megfellebbezhetetlenül okos.”

Húzzuk alá ismét, a teológusnő b…zizott először, amit persze sunyin le is tagadott azonmód, majd amikor Bayer Zsolt visszadobta rá a trágyacsomót, akkor arról kezdett sipítozni, hogy aki Semjént kritizálja, az a publicista szerint látens homokos. Az nagyon megdöbbentő lenne, ha egy kulturális és szociá­lis menedzserről kiderülne, hogy funkcionális analfabéta, vagyis képtelen felfogni, amit olvas. Ezért maradjunk inkább annál a feltételezésnél, hogy csak azért fogja Bayer Zsoltra azt, amit ő követett el, mert ezzel próbálja igazolni hazugságáradatát arról, miszerint bárkit törvényileg kényszerítenének arra hazánkban, hogy megtagadja vágyait, hogy büntetés járna azért, mert valaki vállalja a homoszexualitását. Próbál legalább a hazugságban következetes lenni. De kétségünk ne legyen, rettenetesen élvezi, hogy immár Bayert is felhasználhatja Orbán Viktor iránt érzett gyűlölete terjesztésére.

Ekkor lép a képbe Gábor György, akiről Bayer úgy tesz említést, hogy szemben Perintfalvival, ő mást is olvasott már életében, mint Saul Alinskyt és a vallásfilozófust. Ezt súlyos antiszemita támadásként értékelte a Felszabtér blog, ahová egyébként maga Perintfalvi is rendszeresen ír, ezért szóra bírta az öntelt és pökhendi okoskodót, ugyan rúgna már bele egy tisztességeset Bayerba.

Gábor György ezt élvezettel meg is tette, s bár egyetlen szóval nem támasztotta alá, ugyan miért is lenne antiszemitizmus egy mondatba foglalni őt Saul Alinskyvel, az undorító bélyeget ő is próbálta ráégetni a publicistára. Megfejelve azzal, hogy Bayer Zsolt ráadásul félművelt is, mert ő még nem tulajdonítja másnak a cikkében idézett Szent Bernát versét a nagy vallásreformer által meghatározónak vélt szakirodalom intelmeit követve. Ám a legédesebb, amikor a Bayer által is citált Szent Ágoston Vallomásait arra használja, hogy párhuzamot vonva a szent ifjúkori bűneivel, a legócskább ellenzéki propaganda stílusában, lopással vádolja meg a kormányt, Orbán Viktort, így adva értelmezési keretet Perintfalvi Rita megkerülhetetlenül fontos, korszakalkotó verselemzésének.

Így lett egy katolikus teológus nemtelen vádjaitól a barátját védő Bayer Zsoltból homofób, félművelt antiszemita. Nem tűrné a nyomdafestéket, amit ezek után Gábor Györgyre és Perintfalvi Ritára mondani tudnék. Mindenesetre nem egyszerű ezen a tájon kereszténynek lenni.

A szerző a Hír TV tartalmi igazgatója

Borítókép: Gábor György (Fotó: Képernyőkép/YouTube)