Férfiasabb vezér az ügynökpárt élén

Donáth Anna volt az is, aki megüzente a felvidéki magyaroknak: legyenek „büszke szlovákok”. Idézem az egész mondatot, úgy még jobb: „Mert lehetünk úgy felvidéki magyarok, hogy közben büszke szlovákok vagyunk.” Így kell megforgatni a kést a magyarok szívében. Látható: ennek a politikusnak fogalma sincs Trianonról, Beneš-dekrétumokról, kitelepítésről, nemzetpolitikáról, a felvidéki magyarok évszázados kálváriájáról. Semmiről. Vagy ha van, annál súlyosabb az árulása. Amúgy Donáth párttársai szoktak a magyar jelöltek ellen kampányolni a romániai választásokon. Brüsszelben pedig az egyik legvéresszájúbb román politikus, Da­cian Cioloș a pajtásuk, aki karrierjét a Vatra Românească nevű szélsőjobboldali, magyargyűlölő szervezetnél kezdte. A Momentum tehát foglalkozik a nemzeti „érzékenységgel” – csak nem a magyarokéval.

Donáth Anna és a Momentum ipari szintű nemzetárulására a fentieknél is van jobb példa. Tavaly októberben a Hír TV buktatta le a kis Donáthot: egy felvételen a momentumos képviselő maga ismerte el, hogy folyamatosan tanácsokkal látja el a magyarfóbiás Věra Jourovát, az Európai Bizottság alelnökét arról, hogyan, milyen témák mentén üsse hazánkat. „Engem rengetegen keresnek. Hát a jogállamisági kérdések hozzám tartoznának. Věra Jourovával háromnaponta beszéltem telefonon. Informálisan. […] Az ő portfóliójába tartoznak a jogállamisági kérdések. Tehát, hogy ez ezért is fontos. […] De hogy nem hajlandóak ennél tovább menni, és akár politikailag elítélő nyilatkozatokat tenni. Ezért tudja a magyar [kormány] kiforgatni akár Von der Leyen, akár Jourová szavait sok esetben. De rengeteg informális telefonhívás, beszélgetés történt – nemcsak velük, hanem az új Sargentinivel is, Gwendoline Delbosszal, francia képviselő a zöldektől, ő viszi tovább a magyar kérdést. És hát azt kell hogy mondjam, hogy kilencven százalékban sikeres volt az én munkám, nagyon-nagyon sok öngóltól meg tudtam őket menteni, sajnos nem mindegyiktől” – fogalmazott a Momentum friss elnöke. Vagyis Donáth Anna azért kuncsorgott cseh pajtásnőjénél, hogy a hazáját, Magyarországot megbüntessék, elítéljék. Nem mentség, hogy már a nagyapja is egy idegen birodalom szálláscsinálója volt. S nem magyarázat, hogy ezt tanulta otthon.

Szép hazánk világelső az egy főre jutó nemzetárulók számában. Minden második bokorban ott figyel egy Hegedűs hadnagy, egy Károlyi Mihály. A mi feladatunk: leleplezni, napfényre citálni őket. Akkor végük van.

Borítókép: Donáth Anna Júlia az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2019. július 16-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)