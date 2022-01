A baloldal nem tud számolni

Az érintettség okán nem csoda, hogy a sajtó feltétlen, lihegő globalizmuskövetésre szakosodott szektás része nem akarta észrevenni Szijjártó Péternek egy szellemes kijelentését a Századvég Alapítvány konferenciáján. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: „Egy országot akkor minősítenek demokráciának, ha minimum nem vitatják azt, hogy a férfiak szülhetnek, illetve ha a sajtó legalább száz százalékban liberális álláspontot képvisel.”

A maróan ironikus megfogalmazás arra világított rá, hogy a baloldalnak nevezett jelenlegi zűrös politikai elegy annyira totális monopóliumra tör, hogy számára még az sem volna eléggé megnyugtató, ha száz százalékban uralkodnának a médiában és általában minden területen, sőt talán még kétszáz százalékkal sem érnék be. Az a helyzet azonban, hogy a nyilvánvaló matematikai képtelenséget ők azért is gondolják komolyan, mert nekik tényleg vannak tudásbeli hiányosságaik. Elegánsabban fogalmazva: jelentős a kompetenciadeficitük. Oly mértékben annak az igézetében élnek, hogy a helyes szemlélet, haladó-korrekt politikai hozzáállás a fontos – nem pedig a tárgyi tudás, a begyöpösödött tények, a lexikális ismeretanyag –, hogy ez a tévút teljesen lerontotta az intellektuális teljesítőképességüket.

Nemrég kiderült, hogy a papíron közgazdász Márki-Zay Péternek fogalma sincs az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó közötti különbségről, amikor kárhoztatta a kormány intézkedését, amellyel a gyermeket nevelők visszakaphatják szerinte az áfát – a valóságban az szja-t. Ugyanő bírálta az alapvető élelmiszerek árának kormányzati befagyasztását, s helyette az áfájuk csökkentését ígérte, ezzel elárulva: nem tudja, hogy a kormány döntésének köszönhetően a legalapvetőbb élelmiszerek áfája már most is minimális. Mentségére legyen mondva: a komplett baloldallal osztozik ebben az ordító tévhiedelemben, az alapvető élelmiszerek csökkentett áfájának a nem ismerésében.

Képtelenek voltak kiszámítani, hogy hány napra van szükségük a kamu népszavazási kezdeményezésükhöz az előírt aláírások összegyűjtéséhez. Egyik fő reklámfigurájukról, a főpolgármesterről pedig kiderült, hogy nemcsak nyelvvizsgát, továbbá autóvezetői vizsgát képtelen letenni, de elhasalt a vizsgálóbizottsági meghallgatásán is. Az is elég nagy gond, hogy elemi jó modorból megbukott a trágár kiszólásával, ám kiderült, hogy azzal sincs tisztában, ami a hivatali dolga volna. Azt mondta dühödten, hogy sz…rik arra, mi hangzik el az ominózus hangfelvételeken, mivel azokon csak emberek beszélgetnek. Eszerint nem tudja, hogy nagy cimborája, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök az egyik ember, aki a Városházán működő jutalékos rendszerről és ottani cápákról beszélt. Vagyis rá is sz…rik. És nem tudja, hogy helyettese, Kerpel-Fronius Gábor az ATV-ben nagy nyilvánosság előtt elismerte, hogy ő volt az előterjesztője a Városháza eladását is tartalmazó anyagnak, amit tárgyaltak.

Ergo: helyettesére is sz…rik, arról nem is szólva, hogy a tévéstúdióban is emberek beszélgettek, ami Karácsony értelmezési keretében szintén nem számít, illetve amire szintén sz…rik. Érdemes lenne egyébként megtudni tőle, kiknek a beszélgetése lenne számára releváns? Csupán marslakókét vagy egyéb földönkívüliekét fogadná el bizonyító erejűnek? És miért nem sz…rik a felvételeken szintén szereplő és a Városháza eladásával kapcsolatban a fővárosi vagyonkezelő vezetőjének szavai szerint a fővárosi vezetés jóváhagyását bíró Barts J. Balázsnak a mondataira? Hisz jutalomban részesítette őt az év végén a jó munkája miatt, tehát mégiscsak hitelt ad egy általa díjazott kádernek.Vagy a végén kiderül, hogy miután a főpolgármester, aki szintén szokott úgymond beszélgetni kizárólag balos tévéstúdiókban, még a saját maga által mondottakra is sz…rik?

Félő persze, hogy a helyzet még ennél is rosszabb: a több mint százszázalékos monopóliumra törő, hisztérikusan antiracionális baloldal még rá is játszik az alkalmatlanságára, tudásdeficitjére, stupiditására. Igazodni akarnak a nyugati politikai brancstársaikhoz a hülyeség csúcsra járatásában és valami oknál fogva azt képzelik, hogy ez idehaza népszerűségi babérokat, bónuszpontokat hozhat nekik.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Szigetváry Zsolt)