Csak a tolvaj tolvajozhat

Jó hír érkezett a minap: az adóhatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és az uniós csalásokat vizsgáló sóhivatal (OLAF) után immár a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja a Cseh Katalin családi cége körüli – feltételezett – maffiabrigád üzelmeit. Remek! Hátha így gyorsabban fölgöngyölítik a közpénzek megcsapolására szakosodott polipszerű hálózatot, tagjait kaptárba zárják, az elsíbolt 4,8 milliárd forintnyi uniós pénzt pedig az utolsó petákig kiverik belőlük.

Az újabb vizsgálódó hatóságról szóló hír persze nem mindenkinek örömteli. Pél­dául a momentumos asszonyka feltehetőleg nincs annyira elragadtatva, talán a mojito koktélját is félrenyelte a hír hallatán, esetleg újabb felderítő körutazásra indult kedvelt pihenőhelyére: az asztal alá. Meg lehet őt érteni. Nyilván azt képzelhette, legalább az unió nem bolygatja majd a svindlit azok után, hogy évek óta Dobrev Klára fordulatszámán nyal Brüsszelnek, polírozza fényesre a linóleumot az eurokraták előtt. Csakhogy ő nem egy Sztella Kiriakídisz-kaliber: neki – az uniós egészségügyi biztossal szemben – nem tussolják el, ha a vakcinaszerződés aláírásáért varázsütésre négymillió euró érkezik a számlájára.

„Che Katka” ügyében költségvetési csalás miatt folyik büntetőeljárás tavaly óta, és házkutatás is volt a hozzá köthető cégeknél. A nyomozók gyanúja szerint az érintett vállalkozások tíz pályázaton teljesen vagy részben ugyanazzal a fejlesztéssel indultak. Úgy tűnik, hogy Csehék Pannónia Nyomda Kft.-je és a többi cég egy érdekkörbe tartozik, a székhelyeik, fióktelepeik címe, sőt még egyes tulajdonosok lakcíme is megegyezik. A Mediaworks Hírcentruma szerint a nyomozók immár azt valószínűsítik, hogy a költségvetési csalást bűnszervezetben követhették el: speciális munkamegosztással, folyamatosan, üzletszerű módon, rendszeres haszonszerzés céljából „dolgoztak”. Vagyis: a Cseh család körüli cégháló valójában egy közpénzek eltüntetésére szakosodott maffiahálózat lehetett.

Mindez már csak azért is figyelemre méltó, mert maga Cseh igen gyakran értekezik állítólagos fideszes „lopásokról”. Ami – luxusmenyegzőjének képeit elnézve – igen bájos a részéről. Nála már csak a fasiszta-kommunista ellenzék korrupciós sipákolása hitelesebb, miután azt a többszörösen elítélt Czeglédy Csabát indítják képviselőjelöltként, akinek bűnszervezete a vád szerint hat és fél milliárd forintos költségvetési csalást követett el. Gyurcsány persze nemcsak hogy kiáll az ügyvédje mellett, de korábban az egyik családi Altusán keresztül még háromszázmilliós kölcsönt is alátolt. „Elvtárs, segítsd a lebukottat!”

Milyen különös: még olyankor is van képük diktatúráról meg leszámolásról magyarázni, amikor maga az érintett is (részben) beismeri a svindlit. Miként Iványi Gábor ex-SZDSZ-es szektavezér, akinek civil (fedő)szervezeténél hétfőn tartottak házkutatást, s ügynökellenzékünk színe-java odament nyomozókat taszigálni, Kabul Rózsájával az élen. Iványi bevallotta: tényleg több száz millióval tartozik az adóhatóságnak, ám azért nem fizet, mert szerinte tartozik neki az állam. Ehhez képest a Miniszterelnökség közleményben tudatta: a korábbi, strasbourgi ítélet szerinti összeget (valami kétmilliárd forintot) az utolsó fillérig kifizették Iványi szektájának. Tehát Iványi hazudik. Ráadásul a nyomozók gyanúja szerint a szektavezér 2015 és 2019 között mintegy hárommilliárd forintnyi járulék befizetését sumákolta el, emiatt mentek házkutatni. Ám nem számít az igazság, Iványit akkor is szentté avatják a haverjai, ha milliárdokkal károsította meg a közvagyont, s tán azt is elnéznék neki, ha a beosztottjait molesztálná. (Amúgy a molesztálós Donáth lánya is ott tülekedett Iványinál.)

Érdekes: amikor fideszes érintett néhány tíz milliós bűnügyében zajlik házkutatás, akkor lelkesen örömködnek. Ám amikor ugyanezek a nyomozók Csehnél, Iványinál vagy Czeglédynél kutatnak sokmilliárdos kárértékű bűnügyekben, akkor az ügynökellenzék hirtelen „koncepciós eljárásról” meg „politikai leszámolásról” hablatyol. Hogy van ez?!

Aztán odaette a fene Iványi babusgatására Karácsony Gergelyt is. Lopás- és csalásügyben ő szintén otthonosan mozog. Hangfelvételek bizonyítják: a főpolgármester bandája el akarta kótyavetyélni a Városháza épületét, méghozzá ugyanolyan „jutalékos rendszerben” (vesd össze: lopás), ahogyan más fővárosi ingatlanokat is dobra vertek volna (ha nem buknak le). Bajnai saját szájával habogja el, hogyan hordják szét a közvagyont az ő „cápáik”, ha kezükbe kaparintanak egy várost. Ha pedig egy országot, akkor a történet vége közismert: állami javak fölprédálása, közműcégek eladása, adóemelések, megszorítások, elszabaduló költségvetési hiány és államadósság, IMF-hitel és végül a teljes csőd. Nem is eredményezhet mást egy olyan maffiakormányzás, amelynek kizárólagos célja a külföldi bábmesterek kiszolgálása, a pénzszivattyú csúcsra járatása. S amely maffia­kormány körül olyan tüchtig figurák mozognak, mint Simon Gábor, Hagyó Miklós, Hunvald György, Benedek Fülöp, Czeglédy Csaba, Fapál László, Tátrai Miklós, Kolompár Orbán, Zuschlag János, Weiszenberger László, Kaszab Csaba, Wieszt János és társaik.

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum képviselője az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)