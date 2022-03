Csörgősipkás baloldal

Fekete-Győr András, a Momentum bukott, ám mégis a közös baloldali lista befutó ötödik helyére emelt exelnöke is csatlakozott Márki-Zay Péterhez, a talán már nem is egyesült, hanem egybesült baloldal közös miniszterelnök-jelöltjéhez abban, hogy fegyvereket küldene Ukrajnába. Az alapvető ismeretekkel is hadilábon álló politikus (lásd például: elektromos eszközt nem tart víz alá egy nyolc általánost elvégzett ember) azt írta egy baloldali lapba: „fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.”

Hogy mi vezette ennek a veszélyes sületlenségnek a hangoztatására, könnyű kitalálni: le akarta pipálni az infantilis kijelentésekben verhetetlen Márki-Zayt, aki előbb egy ultrabalos aktivistának adott interjúban, aztán egy német lapnak beszélt arról, hogy fegyvereket, sőt katonákat küldene a háborús Ukrajnába. Nem kell ahhoz azonban nagy politikai műveltség, érzék, hogy evidens legyen, mint az egyszeregy: szomszéd országba nem küld se fegyvert, se katonát egy elmeorvosi szakvélemények alapján beszámítható ember, politikus, mert tudja, hogy ez egyenlő volna az ország háborúba való belehúzásával. Arról már nem is beszélve, hogy ha a fegyverek netán illetéktelen, a másik félhez tartozó kezekbe kerülnek, éppen azok ellen fordulhatnak, akiknek a megvédésére szállították azokat. Fontos megjegyezni: egyetlen állam vezetője sem mondott olyasmit, hogy katonákat küldene Ukrajnába – csak a magyar baloldal kormányfőjelöltje.

Márki-Zay Péter és Fekete-Győr András elképzelhetetlenül felelőtlen megnyilvánulásait a baloldali kotyvalékkoalíció egyetlen tagja sem igazította ki vagy határolódott el tőlük. Így joggal veheti úgy a közvélemény, hogy ez az egymással házasságra lépett baloldali pártok közös, egyesített és egyeztetett véleménye. Ezen a tényen az a körülmény sem változtat, hogy a közös balos jelölt legújabb véleményvariánsa, közösségi oldalas bejegyzése szerint állítólag mégsem akar katonákat küldeni. Az álkeresztény fake-konzervatív liberálbaloldali politikus ugyanis oly gyorsan szokta váltogatni a véleményét, egyszerre többet is képviselve, hogy hiteltelenné teszi mindennemű kijelentését. Más szóval: még az sem képes hitelt adni a szavainak, aki politikai szimpátiái alapján amúgy szívesen hinne neki. Azzal a legutóbbi megszólalásával pedig, hogy egy személyben Orbán Viktor a felelős azért, hogy háború van Ukrajnában, végképp a csörgősipkás kategóriába került mindazok szemében, akik elvárnak egy minimális komolyanvehetőséget a baloldali politikusoktól is.

Borítókép: A baloldali összefogás kulcsszereplői (Fotó: MTI)