Gyurcsányék bojkottja Márki-Zaynak

Annyira elvitte a figyelmet a balliberó kulimászkoalíció programbemutatójával kapcsolatban a miniszterelnök-jelöltjük bénázása, a vígjátéki elemekkel tarkított állandó időbeli csúszás, késlekedés, hogy elsikkadt egy fontos fejlemény: a vezető baloldali politikusok sokatmondó távolmaradása. Beszédes, hogy azóta sem reklámozzák a dokumentumot, nemigen emlegették a Műegyetem előtti nagynak szánt, de létszámhiányosra sikeredett gyűlésükön sem. Ha meg valaki szóba hozza és kritizálja, mint tette egy fiatalember Veszprémben, azt a baljelölt durván leteremti, ám egy szóval sem próbálja meggyőzni.

Emlékezetes marad, ahogy Márki-Zay Péter képtelen volt életszerűen elolvasni a szöveget még a mindenhová kifüggesztett súgógépekről is, de ismerve behatárolt képességeit a baki és zagyvaságok nélkül elmondott beszédre, ez nem is akkora meglepetés. Az viszont, hogy fontos szövetségesei cserben hagyták és el sem mentek az országgyűlési választás előtti egyik meghatározó kampányeseményre, sokakat meghökkentett. Az első sorban kizárólag a Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely és az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes ücsörgött és igyekezett legalább mímelni néha a lelkesedést a dögunalmas, láthatóan a blazírt arccal unatkozó közönséget is teljesen hidegen hagyó előadás alatt. De hol voltak a DK vezetői, Gyurcsány Ferenc pártelnök és neje, Dobrev Klára EP-képviselő, hoppon maradt balos miniszterelnökjelölt-aspiráns? És hol volt a Momentum elnöke, Donáth Anna, továbbá Jakab Péter Jobbik-vezér? Sehol. Persze most azt mondhatják egyesek, hogy a kevertkoalíciós pártok ott voltak a részprogramok előadóin keresztül. Csakhogy az nem helyettesíti a pártvezetők demonstratív kiállását ― nem is pusztán a kormányfőjelöltjük, hanem a papíron közös választási program mellett. Éppen az elvben legerősebb liberálbalos főnökök nem mentek el, s ennek jelentős negatív üzenetértéke van.

A programbemutató-bojkott ugyanis a külső szemlélő számára azt jelenti, hogy nem bíznak saját koalíciójuk győzelmében. Nem később akarják kiretusálni a fotójukat a közönség soraiból, mint a régi bolsevik szovjet vezetők, hanem már eleve el sem mennek, hogy ne legyenek ott egy sikertelen, kudarcos vállalkozás képi, vizuális dokumentumaiban. Gyurcsányék nem akarják, hogy az orruk alá lehessen dörgölni: ti is tartottátok a gyertyát ennek a Márki-Zaynak és ott páváskodtatok, nyújtogattátok a nyakatokat mellette. Vagyis ti is felelősek vagytok a sok sületlenségért, s a szedett-vedett kamuprogramért.

Másrészt ezzel a távolmaradással azt sugározták: őket nem köti a közös program, mivel nem voltak ott a prezentáción. Vagyis ha valamilyen baleset folytán kormányra kerülnének, eszük ágában sem volna betartani a választási programot. Azt kommunikálnák: nem véletlenül, hanem szándékosan, direkt nem voltak ott, evvel is jelezve, hogy ez nem az ő programjuk. Tehát a sok toronyórát lánccal típusú hupilila ígéret őket nem kötelezi semmire, s ismét fosztogatás lenne a közös baloldali programszerűségben beígért féktelen osztogatásból.

Nem utolsósorban azt is demonstrálta a bojkottal a Gyurcsány-klán és kapcsolt sleppje: egyáltalán nem biztos, hogy ha olyan helyzetbe kerülnének, Márki-Zayt akarnák miniszterelnöknek. Minek is, amikor Gyurcsány csupán kapitányként emlegette a hódmezővásárhelyi polgármestert, de nem mondta, hogy kormányfőt is csinálna belőle. Alappal hivatkozhatna arra, hogy már a programismertetőtől való távolmaradásával sugallta: nem feltétlenül Márki-Zayban gondolkodik.

Mindezt az anomáliasorozatot alátámasztja, hogy a katyvaszkoalíció jelöltje az egész bemutató alatt dúvad tekintettel, a szokásosnál is dühödtebb pillantásokkal méregette a karót nyelten ülő, gépiesen közbetapsoló szűkkörű hallgatóságot és a kamerákat. A kulisszák mögötti veszekedést ― ami a késedelmet és a pártvezérek elmaradását, bojkottját is okozhatta ― az is valószínűsíti, hogy Márki-Zay aznap gyanúsította meg koalíciós társait, hogy egyikük áll a számára totálisan kedvezőtlen közvélemény-kutatás mögött, amely kimutatta: a csúcsjelölt a legnépszerűtlenebb az összes baloldali vezető közül. Nyilván amiatt is adták le csupán felvételről a lankadt programbemutatót, mert féltek attól, hogy a bőbeszédű aspiráns botrányt okozva nyilvánosan is megvádolja koalíciós partnereit.

Borítókép: Márki-Zay Péter az ellenzéki összefogás programját ismerteti súgógépek segítségével. (Fotó: Deák Dániel Facebook-oldala)