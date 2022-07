Balos bekiabálók a pálya széléről

Az áram és a gáz átlagfogyasztási szintjéig a kormány által továbbra is fenntartott rezsicsökkentéssel havonta pontosan 158 694 forintot, éves szinten 1 904 300 forintot takarít meg minden egyes fogyasztási hely tulajdonosa. Az ezen felüli köbméterek és kilowattok elszámolása történik csak piaci alapon ezentúl, ami a háztartások túlnyomó többségét nem érinti.

És mit látunk! Az összes balos hiéna veszett csaholással világvégét vizionál. Gazdasági és energiaválság, amerre nézünk, mellette az európai téves helyzetfelismerés szankciói­nak következményeként globális inflációs olimpia kéretlen versenyzőjévé vált Magyarország, nem mellesleg megtetézve a szomszédunkban öt hónapja zajló gyilkos háborúval, és hazai ellenzékünk ebben a helyzetben Orbán Viktor és kormányának a fejét követeli.

Van egy rossz hírem az elvtársaknak. Magyarország józan többsége nem vevő a hatalommániás, feltűnési viszketegségben szenvedő balos szekértáborok főkolomposainak szirénázására. A magyarok többsége mérlegel, összevet és elsősorban számol. Az nyilvánvaló, hogy világunkban nem lesz többé negyven fillér a kifli és 3,6 forint a kenyér, és arra is mérget vehetünk, hogy egy gombóc fagyi ára még Bagamérinél („aki a fagylaltját maga méri”) sem fog négyszáz forintról leolvadni egy forintra.

A kormány a költségvetés egyensúlyának megtartására törekszik, és ennek megvalósításához nem az évtizedek óta lejáratódott balos „szakemberek” ötletparádéi alapján cselekszik. Nagyon okosnak akkor kellett volna lenniük, amikor döntési helyzetben voltak. Tizenkét éve a pálya széléről bekiabálni nem jelent nagy rizikót. Annál visszataszítóbb emberi viselkedés viszont kevés van, mint most, hogy esély látszik a „fenséges” unióval történő megegyezésre a Magyarországnak járó több milliárd euró kifizetésére, mégis mindent elkövetnek azért, hogy ez ne következhessen be. Természetesen szeretnék ők is ezt az összeget az országhatárunkon belül látni, de kizárólag saját fennhatóságuk alatt. Minden egyéb mellékes számukra. Elkeserítő magatartásával, álságos szerepjátszásával elsődlegesen a hazai komplett ellenzék a kerékkötője nemzetünk fejlődésének, gyarapodásának.