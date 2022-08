Ceausescut követik, akik ellenzik az erdélyi autonómiát

A román államelnök pontosan tudja, hogy Erdély az első világháború előtt soha nem tartozott ahhoz a Romániához, amely független államként évszázadokon át nem is létezett – a Magyar Királyságnak viszont a kezdetektől szerves része volt. Igaz, 1570-től névleg független fejedelemséggé vált (a Habsburgok a török kiűzése után nem csatolták vissza hazánkhoz), és csak 1848-ban, majd az 1867-es kiegyezéskor válhatott ismét a Magyar Királyság részévé, de soha nem volt megkérdőjelezhető, hogy a legerősebb történelmi kötelékek Magyarországhoz fűzik.



Tőkés László tusványosi beszédében megemlítette, hogy Johannis államfő többek között azért fosztotta meg őt a Románia Csillaga kitüntetéstől, mert kiállt Székelyföld autonómiája mellett. Az egykori királyhágó-melléki református püspök, az ­Európai Parlament volt képviselője és az 1989-es romániai forradalom hőse pert indított az igazságtalan döntés érvénytelenítése érdekében, de mint mondotta, nem bízik a számára kedvező bírósági döntésben addig, amíg Johannis elnök hivatalban van.



Nem illendő közvetlenül a köztiszteletben álló Tőkés ­László után ismét említeni az Orbán Viktor beszédét megzavaró Mihai Tarnoveanut, de olyan jelenségről van szó, amely a román belpolitika része, és hátrányosan befolyásolja a magyar–román megbékélés ügyét. Tarnoveanut semmi nem készteti arra, hogy jó útra térjen. 2019 nyarán ő volt a fő szervezője az úzvölgyi magyar katonatemető elleni garázda megmozdulásnak, s ezen a helyen idén is főszerepet játszott. (Az újabb magyarellenes demonstráción – a másik szélsőséges pernahajderrel, George Simionnal együtt – beszédet is mondott.)



Jól emlékszünk arra a provokációra is, amelyet Novák Katalin köztársasági elnök májusi gyulafehérvári látogatása során követett el egy román szenátor. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrának avatásakor odalépett az elnök asszonyhoz, majd kijelentette: Erdély román föld volt és mindig is az marad. Ez az illető Calin Maties, a román Szociáldemokrata Párt politikusa volt, akinek a történelmi műveltsége vetekszik a tusványosi provokátorokéval. Ezek az incidensek persze nem mérhetők a korábbi magyarellenes támadásokhoz és intézkedésekhez. A két világháború között a legsúlyosabb atrocitásokat románok követték el határon túli testvéreinkkel szemben. 1945-ben, amikor Románia visszakapta Észak-Erdélyt, kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a kisebbségek önrendelkezéshez való jogát. 1952-ben megalakult a Magyar Autonóm Tartomány, tehát egyszer már létezett egy olyan képződmény, amely ellen ma kézzel-lábbal hadakoznak a román nacionalisták. Ezt a magyar autonómiát Ceausescu diktátor szüntette meg 1968-ban, s egyúttal kihirdette az egyesített „Nagy-Románia nemzeti államát”, mint az egyetlen román nemzet földjét. Amikor tehát a román szélsőségesek – és az őket titokban támogató kormányzat – hallani sem akarnak az autonómia megadásáról, akkor Ceausescu nyomdokain járnak.