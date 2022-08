Népszavazás Kansasben

A republikánusok és az őket gyűlölők által ultrakonzervatív keresztény jobboldalnak nevezett tábor azért küzd, hogy az alkotmány ismerje el a fogantatást az emberi élet kezdetének és biztosítson számára védelmet, továbbá a művi terhességmegszakítást nem illetheti a legmagasabb fokú jogi védelem. A kultúrharcban ez az elérendő cél. Az abortusz csupán törvény biztosította lehetőség lehet. Ezzel megadjuk az Istennek, ami az Istenné, a császárnak, ami a császáré.

Befejezésül lássuk, hogyan vélekednek az amerikaiak az abortuszról. A Rasmussen Re­ports közvélemény-kutató arról ismerszik, hogy csupán három, ám rendkívül egzaktan megfogalmazott, minden sugallat és politikai célzatosság nélküli kérdést tesz fel. 2022. június 28-án, négy nappal a legfelsőbb bíróság döntése után azt találtak, hogy azt a választók ötven százaléka támogatja és 45 százaléka ellenzi(ezen belül 38-38 százalék erősen). Május 17-én, amikor már sejteni lehetett a legfelsőbb bíróság ítéletét, lényegesen több „pro choice”, mint „pro life” hívőt találtak, ám 67 százalék mondta azt, hogy az abortusz csak a terhesség első három hónapjában legyen szabadon választható – ez a magyar szabályozás is! –, 13 százalék szerint a hatodik hónapig, további 13 százalék szerint pedig egészen a szülés pillanatáig. Ez a „tisztán liberális” álláspont. Ennek híve Joe Biden elnök, Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke, ezt képviseli a Demokrata Párt és újabban az Egészségügyi Világszervezet is. És azok a nők, akik szerint az „én testem, az én döntésem”. Szerintem is az ő döntésük, de itt más testéről is szó van, s azt a döntést talán a fogantatás elkerülése érdekében kellene meghozni.

A szerző szociológus-közgazdász

Borítókép: abortuszpártiak öröme a kansasi szavazás eredménye láttán (Fotó: AFP/Dave Kaup)