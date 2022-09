Hazafit mímelnek a globalisták

Mi, néhányan az anyaországból, persze igyekeztünk vigasztalni, lelkesíteni őket, de sajnos magunk is rengeteg példát tudunk sorolni a székely zászlók levételétől a katonahősök temetőjének meggyalázásáig annak alátámasztására, hogy félelmeik nem megalapozatlanok. Miközben ezt írom, jött a hír a legfrissebbről: román zászlókkal takartatta el a magyar feliratokat egy vásári kürtőskalácssütőn a hétvégi gesztenyefesztiválon Catalin Chereches, Nagybánya polgármestere, majd, amikor intézkedését felülbírálva magyar helyettese eltávolíttatta onnan a román nemzeti jelképeket, bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszavonja Pap Zsolt István valamennyi alpolgármesteri hatáskörét. Azt fejtegette az eset kapcsán ez a szintén nagyon művelt román úriember, hogy a megyeszékhely hivatalos neve Baia Mare, akkor is, ha udvariasságból, eleganciából elfogadjuk, hogy itt-ott megjelenjen a Nagybánya elnevezés is, és nem várható el a románoktól, hogy szótárban kelljen megnézniük, mit jelentenek a magyar feliratok.

Értik, ugye? Udvariasság és elegancia, mint a román kisebbségvédelem két sarokköve.

A kalács képe egyébként jól kivehe­tően ki volt függesztve, úgyhogy analfabéták is tudhatták, mi készül ott, az illatról már nem is beszélve. Az „alpolgármesternek látszó” Pap Zsolt István viszont nem engedhette volna meg Chereches szerint magának, hogy rátegye a kezét a román zászlóra. Ó, szent kettős mérce! Európa közepén, az alapértékeire oly büszke unió tagállamában, 2022-ben. Szégyen és gyalázat! Polgármester urat egyébként előzetes letartóztatásból ültették a választók a városvezetői székbe, de a korrupciós vádakat nem ejtették ellene, az eljárás folyamatban van. Ebből is látszik, egy brancs ez, nemzetiségtől, szélsőbalos, szélsőjobbos vagy liberális pártállástól függetlenül!

De kapaszkodjanak meg, a java még hátravan. Mert ki nézte végig a román korrupt gazember magyarellenes kirohanását díszpintyként Nagybányán? Nem más, mint Márki-Zay Péter, a testvértelepülésnek fogadott Hódmezővásárhely polgármestere. És nem mondta, hogy ne már, nem kérte ki magának az otrombaságot. Talán még élvezte is. Kaptak a pofájukra a magyarkodó nácik – gondolta magában. Ne hagyd el veszni – dúdolta valaki csendben – Erdélyt, Istenem!

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Soós Lajos)