Másodkézből vett politizálás

A pártok és a jelöltek helyzetmérlegelési, döntési és cselekvőképességének „elrablásával” a globális fősodor pórázhoz láncolta a hazai baloldalt, és a választások óta eltelt idő a bizonyíték rá, hogy onnan már nem is oldották el őket többé; a baloldal nyakörve továbbra is ott szorít a legjobban, ahol a leginkább fáj. Példájuk újabb tanulság nekünk, akiknek a szuverenitás vastörvény és közkincs: akár csak a személyes egészségünket, a szuverenitást is könnyebb elveszíteni, mint később visszaszerezni. Ezért őriznünk kell azt – mert késő bánat, eb gondolat.

A felmentés igénye nélkül, de rögzítenünk kell: a magyarországi baloldal 2022-re nem volt a maga ura – kérdés persze, volt-e valaha? Járomba hajtotta a fejét, cserébe a háború és a szankciós politika tekintetében (is) arra fókuszált, amit globális „finanszírozói” elvártak tőle, nem pedig arra, ami az azonosítható „magyar cél”, és ami a magyarok elvárása lett volna.

Ezzel, e súlyos szuverenitásvesztés miatt történhetett meg a józan magyarokban megütközést keltő cselekvéssorozat, amelynek során a magyarok történelmi tapasztalataival élesen szembefordulva a magát mindig jó fej pacafistára maszkírozó baloldal háborús héjaként körözött nemzeti közösségünk fölött.

A posztfasisztáktól a posztkommunistákig összeérő ellenzék és a vele szimbiózisban működő formális és informális network teljesen lelepleződött, a király, a tanácselnök meztelen.

Azonban nemcsak a közelmúlt tényfeltárásai, de az alig pár napos történések is azt igazolják, a Soros-hálózat globális erőközpontja most már nem engedi ki abból a kalitkából a baloldalt, ahová sikeresen bezárta.

Karácsony Gergely – szintén tisztázatlan eredetű százmilliókból kampányoló néhai miniszterelnök-jelölt – városházáján pár napja Budapest Forum címmel rendeztek egy nemzetközi „progresszív” szemlét, ahol például az Action for Democracy patronálásával a jól ismert arcok az ismert agendát és az unalomig ismételt érveket felmondva bizonygatták – leginkább egymásnak –, hogy csakis a nyílt társadalom ideo­lógiai univerzalizmusa az egyetlen üdvözítő út.

A magyarországi baloldal közpolitikai értelemben a globalista erők csereszabatos játékszerévé vált. Ez persze nem pusztán „több mint bűn: hiba” – ez önhiba.

A tét pár hónappal ezelőtt az volt, hogy belerángatják-e hazánkat a háborúba.

Ami kockán forog, ma sem jelentéktelenebb dolog: ugyanis ugyanez a baloldal – amellett, hogy erőt nem kímélve igyekszik zátonyra futtatni az EU-s megállapodást – támogatja ma még hevesebben a szankciók energiahordozókra történő fokozott kiterjesztését.

Ha igaz az, hogy Brüsszel a szankciókkal lényegében importálta a háború gazdasági hatásait Európába, akkor a hazai baloldal lágy őrületével most épp azon dolgozik, hogy Magyarországon magasabb energiaárak, növekedő infláció és gazdasági recesszió legyen.

Lenne persze itt más alternatíva, de végignézve a parlamenti patkó ellenzéki sorain, az arcok az eredménytelen gondolkodás fájdalmát tükrözik: ők a valósággal nem kötnek kompromisszumot. Gyuri bácsival viszont igen.

A szerző az Alapjogokért Központ főigazgatója

Borítókép: Baloldali nagygyűlés március 15-én (Fotó: Havran Zoltán)