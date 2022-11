A jegybank és a balos „shortoló zombik”

Nem valós tehát, hogy bármi rossz történt volna azzal, hogy a jegybank beavatkozott. Ez a feladata: lépéseivel stabilizálta a piacot. A hazai hitelek és megtakarítások piaci kamatait erőteljesen meghatározó alapkamatot ráadásul más okból is indokoltan állította meg a jelenlegi szintjén a monetáris tanács. A Magyar Nemzeti Bank mozgásának egyetlen igazi „horgonya”, az infláció ugyanis fényjeleket mutat a sötét alagút végén. S ezek a jelek nem a szemből közelgő gyorsvonat lámpáit, hanem a megalapozott remény világosságát jelentik. Az előrejelzésekből már kiolvasható: a járvány és a háború okozta piaci sokkok hatásait a jövő év második felére már nagy eséllyel ledolgozhatja – persze, ha nem történik megint valami rendkívüli – a magyar gazdaság. Az MNB inflációs előrejelzése szerint az árak emelkedése 2024-ben ismét a három százalékos szint közelében járhat majd.

Mindemellett abban is nehéz – józan ésszel gondolkodva – kivetnivalót találni, hogy az irányadó kamatok szokottnál is erőteljesebb és szigorúbb, mondhatni drasztikus emelésével a monetáris tanács megállította a forint vesszőfutását. Lépni kellett, hiszen az ilyen beavatkozások végső soron mindannyiunk pénztárcáját érintik, az euró további drágulásának megakadályozása ráadásul a külföldről behozott alapanyagokra és termékekre építő vállalkozásoknak is mentőövet jelent.

Lehetne még hosszan sorolni a jegybanki intézkedések mögött álló érveket, annyi azonban már a fentiekből is látszik: ezeket az MNB alapfeladatát és a közérdeket szolgáló lépéseket nemigen lehet megkérdőjelezni, a beavatkozások pedig elérhetik a hatásukat. Mégis, vannak, akik megkísérlik a lehetetlent és – a szakmaiság álarca mögé rejtőzve – világgá kiált­ják fékezhetetlen indulataikat. A jegybankot máskor is bőszen támadókról van ezúttal is szó, ugyanakkor most mintha egyesült volna a kórus. Mindenkinek ugyanaz a legfőbb problémája: vajon miért avatkozott be a jegybank a forint árfolyamának emlékezetes száguldásába?

A fenti egyszerű kérdést szakmai köntössel palástolók komplett elemzéseket is összeállítottak annak érdekében, hogy a zsebbe vágó MNB-lépés iránti fájdalmukat megfelelően becsomagolják. A gond csak az, hogy állításaik sorát a jegybank időközben megjelenő szakmai reagálásai tételesen cáfolták. Alaposan összevetve a kettőt pedig ismét csak a pőre kérdés marad: ha még sincs az MNB intézkedéseiben kivetnivaló, akkor miért jelent ekkora gondot az, hogy a beavatkozási folyamat eredményeként csaknem harminc forinttal ismét olcsóbbá vált a korábban folyamatosan dráguló euró? Miért ragadtat valakit durva jelzőkre egy olyan lépés, amely vitathatatlanul szolgálja a köz érdekét? Talán azért, mert egy másik érdeket sért, mégpedig a befektetőkét?