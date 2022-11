Magyarország azt üzeni: jobbra tarts!

Volt is rá okuk, hiszen Magyarország nagyban hozzájárul a konzervatív reneszánszhoz. Több mint egy évtizedes sikeres konzervatív kormányzás után hazánk bizonyított. Magyarország bebizonyította, hogy a jobboldal jól kormányoz, és a választók értékelik, ha valaki szilárdan kitart elvei mellett és nem hajol meg az uralkodó ideológiai széljárás előtt. Az elmúlt tizenkét évben olyan társadalmi klíma alakult ki Magyarországon, amely becsüli a munkát, tiszteli a teljesítményt, a vállalkozószellemet, és segíti a családokat.

Fotó: Alapjogokért Központ

Magyarországon ma politikai és társadalmi stabilitás van. Alkotmányunk büszkén vallja, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és elismeri államiságunk keresztyén gyökereit. Az állami szuverenitás és a jogkövető állampolgárok biztonsága garantált. Magyarország szabad, biztonságos és virágzó hely.

Nem csoda, hogy a világ sok konzervatívja számára egyfajta útjelző vagyunk – Magyarország ugyanis azt üzeni: jobbra tarts! És az sem meglepő, hogy a magyar jobboldal olyan szellemi energiaforrássá vált, amely felvillanyozza a szemünk előtt játszódó konzervatív megújulást.

Igen, Magyarország sokat szenvedett a XX. század szocializmusaitól. Megismertük a nemzeti és a nemzetközi szocializmust is, és megtanultuk, hogy szocializmus gonoszság. Igen, jól megtanultuk a leckét: a szocialisták – öltsenek bármilyen álruhát is – elrabolnak mindent, ami igazán számít. Nemcsak a munkánk gyümölcsét, a biztonságunkat, de a reményein­ket és jövőnket is. Végül pedig megpróbálnak megfosztani a hitünktől is. Magyarok milliói szenvedtek a szocializmus mindkét válfaja miatt, de végül mindkettőn felülkerekedtünk – és most nem fogunk térdre ereszkedni az újdivatú, posztmodern szocializmus előtt sem.

De mi, magyarok azt is tudjuk, hogy a sikerhez, az idők próbájának kiállásához szükségünk van olyan barátokra, akikre számíthatunk. Ezért vagyok ma itt önök között, hogy segítséget kérjek a közös ellenség elleni harcban, és felajánljam a mi segítségünket önöknek. Együtt kell valóra váltanunk a progresszívek rémálmát: nemzeti erők nemzetközi együttműködését.

Együtt győzni fogunk, hogy olyan jövőt biztosítunk gyermekeinknek, ahol szabadságban, biztonságban és jólétben élhetnek. Ne feledjük:

együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség!

(A szöveg az Alapjogokért Központ főigazgatója által a Mexikóvárosban rendezett CPAC Mexicón 2022. november 19-én elmondott beszéd szerkesztett változata)