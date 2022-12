Hogyan bővítsük a NATO-t? (4. rész)

Gazdasági nehézségek és politikai botrányok nyomán Kucsma népszerűsége meggyengült, amit felismerve elutasította, hogy egy harmadik hivatali ciklusra is pályázzon. Maga helyett a 2004-es választásokon a Régiók Pártja jelöltjét, Viktor Janukovicsot támogatta, aki meg is nyerte a választásokat, ám az ellenzék és az EBESZ jelenlévő képviselői is választási csalást reklamáltak, és folyamatos tüntetésekkel el is érték, hogy az ukrán legfelsőbb bíróság megismételt választást írjon ki, amit azután Janukovics riválisa, Viktor Juscsenko nyert meg.

A választás kimenetele a Nyugatnak és Oroszországnak sem volt mindegy, hiszen Juscsenkóban a Nyugat a szövetségesét, Ukrajna nyugati integrációjának támogatóját látta, míg Janukovicsot Moszkva emberének tartották. A tüntetések mögött álló legfőbb politikai erő, Juscsenko pártja a Mi Ukrajnánk volt. A párt narancssárga jelképéről kapta a megmozdulás a „narancsos forradalom” nevét.