Meghökkentő mesék a Politicótól és az Idea Intézettől

Sokkoló cikk jelent meg a magyar miniszterelnökről a Politicóban. Az objektivitásáról és szenvedélyes magyarimádatáról messze földön híres portál kihozta, hogy Orbán Viktor a második legbomlasztóbb politikus az Európai Unióban. Nézőpont kérdése persze, hogy ez megtiszteltetés-e vagy okkal orrolhatunk meg kissé a magasságos balfüggetlen médiumra, amiért második helyre tette a magyar kormányfőt.

Mert szépen csillog az ezüst is, ám az mégsem járja, hogy egy nő, Giorgia Meloni orozta el előle az aranyérmet. Főként, hogy nevezett, a brüsszeli orákulum szerint bomlasztásban még jobban teljesítő olasz miniszterelnöknek röpke pár hét alatt sikerült olyan kiváló rombolási mutatókat elérnie, hogy maga mögé utasította Magyarország kormányának fejét. A függetlenségét féltő gonddal őrző Politico döntését az is motiválhatta, hogy az uniós direktíváknak megfelelően egyfajta női kvótát is teljesíteni akart, s ez megmutatkozott a bomlasztási paraméterek elbírálásában.

Na, de félre csalódottság! Érdemes inkább a dolog pozitív oldalát nézni, hogy a magyar teljesítményt ismét honorálta a dédelgetésünket mindig a szívén viselő uniós elit zsebportálja. Az uniós polgárok ugyanis ebből a listás második helyezésből pontosan tudhatják, hogy a magyar miniszterelnök a legkonstruktívabb politikusok közé tartozik az EU-ban Gior­gia Melonival egyetemben. A brüsszeli fake news portál hírhedt arról, hogy mindig csak az ellenkezőjét szabad elhinni mindannak, amit közöl. A Dicsérjen meg téged a Politico! mondás egzaktul leírja a hitelességi mutatóit.

Jut eszembe: nagyon belejöttek a baloldalon a listázásba. Nemrég még a magát megtévesztésül a jobboldalra pozicionáló, ám azóta a baloldal kebelére megtért Jobbik képviselője, Gyöngyösi Márton akarta nyilvánosan listázni a zsidó származású kormánytagokat és országgyűlési képviselőket. Úgy tűnik, a Politico is rákapott a listázás ízére. Csak egyelőre a jobboldali, úgymond bomlasztókat veszik lajstromba. Az etnikai szál itt is tetten érhető, csak most még a magyarokat és újabban az olaszokat üldözik. A közös nevező ez esetben is az, hogy pontosan megjelölik, kit kell gyűlölni – természetesen szigorúan az emberi jogok védelmének jegyében.

Valójában dehogy az a bajuk Giorgia Melonival és Orbán Viktorral, hogy úgymond bomlasztanak. Éppen az ellenkezője az igaz. Amiatt fuldoklik a dühtől a brüsszelita álelit, hogy mindkét miniszterelnök egységet teremt. Csakhogy nem a lükeségben és az önfelszámolásban, a zöldgenderista LMBTQ-, cancel culture és BLM-őrületekben, a valóságfüggetlen politizálásban akarnak egységet teremteni, hanem a normalitásban.

Félnek az elbalosított politikusok, mint az ördög a bérmálkozástól, hogy az emberek kedvet kapnak az egészséges gondolkodáshoz, s hátat fordítanak a kizárólagosan hülyeségtudatos PC-zsarnokságnak. Mert kétségtelen, hogy a magyar és az olasz kormány egyvalamit valóban következetesen bomlasztani akar, amihez a saját őrült mániáiba belegárgyult Nyugat ragaszkodik: a hülyeséget. Nem tudni, honnan veszi a Politico, hogy az európaiak az effajta felmérési zöldségeket megeszik. A polgárok már Nyugaton is kinőttek abból, hogy mindent elhiggyenek, amit a megvásárolt sajtó közöl, s ennek számos tanújelét adják a választási eredményektől a tüntetésekig.

Méltó párja a Politico kamu felmérésének az Idea Intézet közvélemény-kutatásnak álcázott meghökkentő meséje. A cég, amely adatokat küldhetett és jelentős összegeket utalt a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoportnak, a feje búbjáig benne volt a baloldali választási kampányban, s egyik vezetője, Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes tanácsadója– minő fatális véletlen! – meg azt hozta ki, hogy a válaszadók 47 százaléka szerint Orbán Viktor politikája miatt nem kap Magyarország uniós forrásokat. S még egy csodálatos egybeesés: a válaszolók legnagyobb aránya, 36 százaléka szintén a „bomlasztó” kifejezést találta a legmegfelelőbbnek a miniszterelnökkel kapcsolatban, ami az Európai Unió­val szembeni magatartását leírja.

Ez a realitás, ami hasonlít az igazságra? Ne gyerekeskedjen a balhű intézet! A Fidesz régóta kétharmaddal nyeri a választásokat, tehát nem életszerű, hogy stabil szavazói elmarasztalnák azt, akire már hosszú ideje szavaznak. De mire föl képzeli azt az Idea, hogy nem kapjuk meg a nekünk jogosan járó pénzeket Brüsszeltől? Ez bizony rémhírterjesztés a javából. És az EU-nak is hiteltelen, szószegő hírét keltik.

Csuda tudja, de valahogy a Századvég felmérése hasonlít inkább az igazságra, mert egybevág a napi tapasztalattal. Ők ugyanis kimutatták, hogy a válaszadók 61 százaléka szerint a kormány igyekszik teljesíteni az Európai Bizottság feltételeit, hogy hazánk megkapja az uniós forrásokat. Persze nem tudhatjuk, hogy a Politico és az Idea kapott-e amerikai pénzeket. De hogy kiérdemelték a szervilizmus csúcsra járatásával, a fake newsok futtatásával, az bizonyos.