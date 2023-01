Akiknek már Brüsszel sem elég zöld

A jelenlegi energiakrízis közepette az ember joggal várná el azt, hogy a tavaly áprilisban megválasztott magyar honatyák felelős megoldásokat, esetleg valós alternatívákat javasoljanak. Kénytelen voltam ebben az elvárásomban ismét csalatkozni. Erről a választási hibahatáron billegő alibizöldpárt politikusa, Kanász-Nagy Máté karácsony előtti nyilatkozata tehet. Az ATV egyik műsorában az LMP-s képviselőt Orbán Viktor miniszterelnök kijelentéséről kérdezték: vajon nem kellett volna-e valamit másképp csinálni, hogy a Paks II Atomerőmű mostanra már működjön? A kormányfő szavait azoknak a politikusoknak és újságíróknak is címezte, akik évek óta módszeresen a projekt ellen hergelik a magyar embereket.

Kanász-Nagy ezúttal sem hazudtolta meg magát. Ab ovo elutasította az egész projektet és az atomenergiát. Nos, a képviselő le van maradva egy brosúrával, miután tavaly az Euró­pai Parlament már zöld- és fenntartható energiaforrásként ismerte el az atomenergiát. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának jelentése ezt azzal is megfejelte, hogy ha teljes életciklusra vizsgáljuk az egyes áramtermelési módok kibocsátásait, akkor az atomenergia még a zöldek által favorizált nap- és szélerőműveknél is lényegesen kisebb, elenyésző szén-dioxid-kibocsátással bír, azaz klímavédelmi szempontból ma az atomerőművek a legjobbak.

Arról nem is beszélve, hogy a jelentés szerint az összes alacsony szén-dioxid-kibocsátású, víz-, szél-, nap- és atomtechnológia közül fajlagosan az atomerőműveknek a legkisebb a földterület-használatuk, valamint az ásványianyag- és fémszükségletük. Ezért is mondják azt a felelős szakértők és politikusok, hogy a klímavédelmi célok elérése érdekében az atomenergia és a megújulók jelentős fejlesztésére van szükség, miközben a fosszilis energiahordozók részarányát radikálisan csökkenteni kell.

Ezért teljességgel elfogadhatatlan, hogy egy magát zöldpártnak nevező magyar politikai alakulat a klímabarát áramtermelést lehetővé tévő Paks II Atomerőmű ellen uszít. Kanász-Nagy és társai még véletlenül sem beszélnek ugyanis arról, hogy a jelenleg kormányon lévő német Zöldek miatt ma „szénreneszánsz” van kibontakozóban az elhibázott hurrá­zöld német energiapolitika – a megújulók nyakló nélküli rendszerbe erőltetése és az atomerőművek leállítása – miatt. Ezek, illetve az olcsó orosz gáz hiányában a német klímagyilkos és emberek ezreinek idő előtti halálát okozó széntüzelésű erőművek jelentik ma továbbra is a rendszer gerincét, amelyek nélkül összeomlana a német energiaellátás.

Az is a cinizmus és a teljes szakmai hozzá nem értés netovábbja, hogy ezek után arról beszélt Kanász-Nagy az interjúban, hogy az atomenergia elavult, és a megújuló energiákkal kellene kiváltani a majdani Paks II Atomerőmű termelését. Az atomerőművek olyannyira „elavultak”, hogy a világon és Európában ma újra virágkorukat élik. Csak Európában Magyarország mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, Svédország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia épít, illetve tervez új atomerőműveket vagy hosszabbítja meg a jelenleg üzemelő egységek üzemidejét. A világ más részében is egyre több ország ismeri fel – köztük olyanok is, mint az olajban és gázban gazdag Szaúd-Arábia –, hogy hosszú távon egyidejűleg ellátásbiztonságot, a klímavédelmi célok elérését és az olcsóbb áramot kizárólag atomerőművek révén lehet garantálni.

A legújabb 3+ generációs egységek, mint amilyen a Paks II is lesz, legalább hatvanéves garantált üzemidővel épülnek és a gázfüggőség csökkentésében is kiváló választást jelentenek. Csak a Paks II Atomerőmű éves szinten 4,5 milliárd köbméter földgázt tud kiváltani. A nukleáris üzemanyag pedig könnyen készletezhető, ezért hagyományos értelemben a függőséget nem növeli, hanem csökkenti. A Paksi Atomerőmű folyamatosan kétéves üzemanyag-tartalékkal rendelkezik és a szállítás a szomszédban dúló háború ellenére is biztosított, miután tavaly három szállítmány is érkezett. Az üzemanyagciklus zárása pedig megoldást nyújt majd a kiégett üzemanyag-kazetták újrahasznosítására is, amely technológia fejleszté­sében és üzemeltetésében Oroszország szintén élenjáró. Az „elavult technológia” képes már a természetes urán szinte száz százalékát hasznosítani az üzemanyagciklus zárásával.

A nap- és szélerőművek viszont nem tudnak ellátásbiztonságot adni, hiszen termelésük az időjárástól, a napszaktól és az évszaktól függ, és melléjük minden esetben tartalék kapacitásokat kell biztosítani, amelyek ma döntően klímagyilkos szénerőművek, valamint drágán üzemelni képes és függőséget okozó gázerőművek. Intő példa erre Németország, ahol tavaly a szén-dioxid-kibocsátás 2020-hoz képest 32 millió tonnával növekedett. Arról nem is beszélve, hogy a megújulók fejlesztéséhez hatalmas támogatásokra van szükség, miközben a nap- és szélerőművek átlagos üzemideje legfeljebb 20-25 év, szemben az új atomerőművi egységek garantált 60 évével.

Kanász-Nagy arról is beszélt, hogy ha ők kormányoztak volna az elmúlt 12 évben, akkor nem lenne Paks II. Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyzek meg, hogy 2009-ben a két új paksi blokk megépítésével kapcsolatos elvi hozzájárulást az akkori baloldali kormányzat terjesztette az Országgyűlés elé, amelyet az 95,4 százalékos aránnyal el is fogadott, tehát a nemzeti konszenzus és az atomenergiát támogató lakosság többsége ellen megy itthon a törpe „zöld” minoritás.

A jelenlegi súlyos európai energiakrízis és a nukleáris reneszánsz is alátámasztja, hogy Magyarország saját egészséges energiamixe részeként a Paks II megépítésével, a Paksi Atomerőmű újabb üzemidő-hosszabbításával és a naperőművek jelentős fejlesztésével példa lehet más országok számára is. Sőt, az atomellenes sötétzöldek jobb, ha már ma elkezdik emészteni azt a gondolatot, hogy a nemzeti energetikai célok elérése érdekében a Paks II mellett, egy újabb telephelyen újabb atomerőmű építésére is szükség lesz a jövőben.

A szerző atomenergetikai szakértő, az Atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője