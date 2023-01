Fegyverek öngyilkos használatra

Hadseregük, kulturális életük, vallásuk a legtöbbször szintén importtermék, ahogyan a szórakozás, a szabadidő ezer formája is, nem beszélve az emberi kommunikáció alapvető változásairól, a holly­woodi minták megjelenéséről. Valójában a harmadik világ nemcsak megkapta, de fel is használja, amit tőlünk kapott. Európai, nyugati alapokból nőtt ki minden náluk is, a csillagászat, a fizika, a képzőművészet, az építészet, minden a világon.

Arra a kérdésre pedig, hogy mit is váltott fel a mi tudásunk, tapasztalatunk, innovációnk az ő kultúrkörükben, udvariasan inkább ne mondjunk semmit. Fogalmazzunk úgy, hogy elég nagy volt a holttér ahhoz, hogy a gyarmatosítók tárgyi és szellemi kultúrája tartósan meghonosodjon.

A kölcsönhatás tehát látszólag fennáll, ha azonban elgondolkodunk azon, hogy onnan mi érkezett, érkezik hozzánk, már nem olyan egyszerű a helyzet leírása. Egyelőre ugyanis éhes tömegek áramlanak ide, akiknek semmijük nincs az égvilágon. Kivéve talán a küldetéstudatot, ami sokukban munkál: uralmuk alá hajtsák, meghódítsák Európát a saját ideo­lógiai-vallási célrendszerük szerint.

Ezek az emberek – és most százezrekről beszélünk – jelenleg és még nagyon sokáig különböző táborokban élik világukat, integrálódni nem tudnak, nem akarnak és nem is fognak. Az integráció lényege ugyanis a kölcsönös szándék. A befogadó kezet nyújt, amit ők, a jövevények, akik elhagyták szülőföldjüket, mihamarabb elfogadnak.

A néhány esztendeje zajló mostani nagy menetelésben azonban nem érvényes ez a kétoldalúság. Hódítók jönnek, akik nem egyezkednek velünk. Ők nem dolgozni, velünk együtt élni akarnak, nem kíváncsiak a mi értékrendszerünkre, amit egyébként is elég jól ismernek, és végképp nem óhajtják tovább modernizálni önmagukat és közösségei­ket. Pusztán azért jönnek, mert élvezeteket és állami segélyt akarnak kicsikarni tőlünk.

Ami optimális esetben mégsem az együttélés, hanem a másokon élősködés irányába mutat. Ráadásul a gyarmati szenvedésekre hivatkoznak, amelyekben európai népek tucatjai vétlenek, legalábbis erősen úgy tűnik, hogy nem csehek, magyarok, írek és litvánok okozták Fekete-Afrika járványait, éhínségeit, háborúit.

Európa átélt már efféle expanziós szándékokat, a mostani megpróbáltatás azonban éppen a leggyengébb állapotunkban zajlik. Amíg kintről fizikai valóságukban érkeznek kultúránk és civilizációnk ellenfelei, belülről az egyenlősítő ideológiák, a szocializmusok, a liberalizmus végzik romboló munkájukat. Mindezek eredményeként európainak lenni kontinensünk nyugati felén egyre inkább önfeladással, sűrű elnézéskéréssel, mindennapos térdeléssel járó állapot. Aki pedig kétségbe vonja az új rendszert, annak büntetőjogi következményekkel és maradandó erkölcsi, anyagi megbélyegzéssel kell szembenéznie.