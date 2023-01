Sok húron pendülnek

Lengyelországban állt a bál, globális válság után voltunk, itthon nem működött a gazdaság, kimerült a marxista halandzsa. Az is kitetszik a dokumentumfilmből, hogy a dr. Tóth által fojtó dühvel említett URH és Bizottság tagságát vagy akár a tanácskozáson jelen lévő Nagy Ferót már nem akarták csak úgy börtönbe zárni. Ahhoz legalább akkora „bűnöket” kellett elkövetni, mint a szegedi CpG.

A hatalom fokozódó tétovaságát jelzi az a tény, hogy a miniszterhelyettes egyáltalán meglátogatta a zenészeket, fojtott hangon leteremtette őket – de bilincs már nem kattant a kezükön.

Közvetlenül 1956 után az ilyesmiben még hatékonyabbak voltak. Ha azonban a szocializmus lényege az állandó feszültségkeltés, és amint csend és béke támad, a rendszer meginog, akkor tényleg lehet, hogy itthon a rockzenészek verték be az első koporsószögeket. Hogy legalábbis a hatalom nem tud, nem képes bármit is kezdeni velük, már akkoriban is éreztük.

A Barabás, dr. Tóth és Erdős által képviselt világot néhány esztendő múlva felváltotta a peresztrojka. A peresztrojkát pedig a ruszki fegyverletétel. A fegyverletétel után pedig ránk köszöntött a demokrácia, benne nagystílű átvedlőkkel, mint Barabás János, aki úgy öltözött át az MSZMP-ből az MSZP-be, ahogyan más inget cserél.

Nyilván nem lepi meg az olvasót, hogy Barabás, aki 1982-ben alulról felfelé pislogva terjesztette dokumentumfilmünkben a szocializmus óvó szavait, még néhány évvel ezelőtt is Gyurcsány hűséges fegyverhordozójaként, a Miniszterelnöki Hivatal főtanácsadójaként szolgált. Dr. Tóthot szívroham vitte el még a rendszerváltozás előtt, 1990-ben pedig meghalt Erdős Péter is.

A rockzenészek többsége még velünk van, és persze kíváncsi az ember az emlékeikre, annál is inkább, mert a létre hívott szakszervezetről aztán nemigen hallottunk.

A dokumentumfilm, benne az izgatott, de nem előrelátó kommunistákkal, az óvatosan lázadó rockzenészekkel, valamint az egész kádári katyvasszal eszünkbe juttatják saját problémáinkat. Például azt a csekélységet, hogy amiként ők sem láttak előre három-négy évre, nekünk sem lehet fogalmunk a közeljövő eseményeiről.

Ami a tatai rocktanácskozás ellenzéki figuráinak elérhetetlen álomnak, a hatalomnak pedig röghöz kötött valóságnak tűnhetett, tíz éven belül semmivé foszlott. A végén – bármennyire is nehéz elhinnünk – a teremtés visszabillenti természetes állapotába a természetellenessé fajult társadalmat. Letörli a térképről, megszünteti, az újonnan épült rendszer pedig átveszi az előző felhozatal túlélőit. S bár az élet zajlik, a kihívások megújulnak, változatlanul a helyes értékítélettől függ közös sorsunk.

Most azt érezzük, hogy amiként a szocializmus foszló szövetként borult Magyarországra 1981-ben, mára a liberalizmus is kifulladt, törpe hazugsággá korcsosult. Korunk eszméje semmiképpen sem a társadalmi újraelosztás, a kísérlet először a különféle szocializmusokkal, majd a modern, nyugatias szabadelvűséggel mondott csődöt.