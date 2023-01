Most szabad gyerekeket manipulálni, Magyar Bálinték idején nem lehetett

Azt hittük, hogy egyszer vége lesz a pandémiának. De nem. Együtt kell élni vele. Azt hittük, hogy egyszer vége lesz az orosz–ukrán konfliktusnak. De nem. Világméretű válság keletkezett belőle. Azt hittük, hogy egyszer vége lesz a migrációnak, de nem. Növekedni látszik. Most pedig azt hisszük, hogy egyszer vége lesz a pedagógusoknak tulajdonított mozgalomnak, mert valami új fog elkezdődni.

Ugyan mi kezdődne? A párbeszédhez közös nyelvre lenne szükség. A tiltakozóknak azonban csak szájuk van, nincs fülük a hallásra, sőt úgy látszik, szemük sem a látásra. Igazságérzetük hatalmas, és ennek olyan sodró ereje van, hogy egyre többen szédülnek utánuk. Ki tudna ennek a sodró erőnek ellenállni?

A józan ész. Ezért kellene megállni és körülnézni, mielőtt megszólalunk. Nem úgy, mint a híres gyakorlógimnázium tanárai, akik egy videóklipen a Holt költők társasága című film elemeit használják fel nagyon ötletesen, de jó nagy csúsztatással. Felugrálnak a padokra, és úgy zengik el kórusban a pedagógustüntetések követeléseinek egyes pontjait. Ha jól emlékszem a filmre, a tanár úr azért állítja fel az asztalra a diákjait, hogy lássanak, hogy változtassanak a perspektívájukon. Nem hordószónokokat akart belőlük nevelni, hanem látó, gondolkodó, alkotó embereket. Nem olyanokat, akik úsznak az árral.

Semmi sem könnyebb, mint úszni az árral, gondolkodás nélkül. Jelszavak után, amelyek rövidek, hatásosak és sokat kell ismételni őket. Így aztán igazság- és valóságtartalmukat nincs is mód megkérdőjelezni. Ugye ismerős? Most is tanítják a kommunikációs szakemberek az ismétlő­lemez taktikáját: ha nyilatkozol, bármit kérdeznek is, te csak hajtogasd azt, amit előre elhatároztál.

Megalakult a Pedagógusok a Nemzetért Egyesület. Mi most állunk a padon, és körülnézünk. Azon gondolkodunk, milyen nyelven szólaljunk meg, hogy megértsenek. A siketnémák is remekül társalognak, ha ugyanazt a jelbeszédet használják. Hogyan lehet megszólítani azokat a pedagógusokat, akikkel már elhitették, hogy a kormányzat nem tárgyal velük, hogy nincs kivel tárgyalni? Ugyanakkor nem dőlt össze a világ, amikor munkajogi, emberi jogi és etikai aggályokat söpört félre a mozgalom, és a kettős mérce már megint érvényesül. Most szabad gyerekeket manipulálni, Magyar Bálinték idején nem lehetett. Az ártatlanság, a mártíromság és a forradalmi romantika ördögi eszközei hatnak, és egyre terjednek. Meddig még?

Az állampolgári engedetlenség bűvös szavát sikeresen be lehetett dobni egy olyan országban, ahol a passzív ellenállásnak pozitív történelmi hagyományai vannak. Csak egy a baj. Ezzel az eszközzel milyen tartalmakat szolgálunk? Milyen értékeket védelmezünk?

Mi, a Pedagógusok a Nemzetért Egyesület tagjai ezekről a tartalmakról szeretnénk szólni. Addig azonban nehéz a dolgunk, míg nincs béke, és amíg néhány alapfogalmat nem tisztázunk egymás között. A pedagógusokkal és az oktatásügy többi szereplőjével való konzultáció, minden ellenkező állítás ellenére, elkezdődött. Akkor lesz okunk tiltakozni, ha a kérdőívek értékelésének nem lesz folytatása, ha a kormány a belső forrásokból ígért évi tízszázalékos emelést nem adja meg. És akkor lesz okunk tiltakozásra, ha az uniós pénzek nem érkeznek meg, hogy a húsz százalék fölötti béremelés is megvalósuljon, de akkor is jó lesz meggondolni, hogy ki ellen tiltakozunk. Ami a bátorságot illeti: értékek mellett kiállni ma és már jó ideje kockázatosabb és népszerűtlenebb, mint a kormányt támadni.

Várjuk hát a békét, legalább az oktatásügy világában.

A szerző nyugdíjas pedagógus

Borítókép: Ismét országos sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A tüntetéshez a diákok is csatlakoztak (Fotó: Fotó: Ádám János)