Pistázd meg a forintot!

Jól tudja mindenki Közép-Európában, hogy Erős Pistával nemcsak az ételeinket, hanem az életünket is megfűszerezhetjük. S így vagyunk most a hazai fizetőeszközünkkel is, amely irdatlan tempójú erősödésbe kezdett a Magyar Nemzeti Bank bejelentései után. Pillanatnyilag az euróval szemben még a 390-es szintet sem éri el az árfolyam, amely tavaly októberben, az energiaválság közepette 434 körül érte el rekordmélypontját. A jegybank egyébként azt tette, amit tennie kellett: kinyilvánította, hogy folytatja szigorú monetáris politikáját, s nem lazít a gyeplőn. Pénzünk esetében konkrétan ott tartunk, hogy már a tavaly tavaszi szinteket teszteli az euró ellenében, visszapörgetve annak a tavalyi gyengülésnek a jó részét, amelynek az energiaválság mellett az árak elképesztő tavalyi emeléseit tulajdonították a termelők és a kereskedők. Amennyiben pedig a forint megőrzi ezt a nyereséget, annak az importköltségekre és az árakra is mérséklő hatással kell lennie. Természetesen csak akkor, ha a piaci szereplők hajlandók visszafelé is érvényesíteni ezt a hatást.

A forint idei jó teljesítményéhez a jegybanki üzenet és a magas alapkamat mellett más is kellett. Például az, hogy a folyó fizetési mérleg (ez fejezi ki a külfölddel szemben, devizában fennálló tartozást) hiánya az év egészében öt százalék körüli szintre csökken. Ennek pedig azért van jelentősége, mert ez mérsékelni fogja a külső adósság számszaki növekedését, amely az éves gazdasági teljesítmény, vagyis a GDP hetven százalék alatt lehet 2023-ban. Persze idetartozik az is, hogy a magyar gazdaság még ebben a zsugorodó és háborús környezetben is képes lesz egy minimális bővülésre. Továbbá a jegybanki szigort költségvetési fegyelem kíséri: a kormány elnapol számos központi beruházást, ezáltal pedig visszafogja a büdzsé kiadási oldalát. További pozitív dolog, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatosan igyekszik minden aggályt eloszlatni a kabinet, így jöhetnek majd a brüsszeli pénzek.

A nemzetközi pénzpiacnak pedig ez kell! A piaci szereplők árgus szemmel figyelik a költségvetési hiány, az államadósság és a folyó fizetési mérleg alakulását, valamint a magyar gazdaság teljesítményét, ahogy azt is, milyen kondíciókkal tud hitelhez jutni Magyarország a nemzetközi pénzpiacon.

Az Erős Pista tehát itt van a konyhában, igaz, jelentős külföldi befolyással. Tudniillik a forint erősödéséhez kedvező hátteret biztosít, hogy az euró kilenc hónapos csúcsok közelében kereskedik a dollár ellenében, valamint csökkentek a gázárak. Kedvező jel az is, hogy a nagy európai gazdaságokban (mindenekelőtt a németben és a franciában) mérséklődésnek indult az infláció. És a hónapokkal ezelőtt jósolt hatalmas mínuszok helyett csak gyengébb produkciót hoz az esztendő a Lajtán túl.

Mindent összevetve: a külföldi környezet javulása, az energiaárak csökkenése és az európai uniós források beáramlása, a szigorú monetáris és a fegyelmezett költségvetési politika folytatása pozitív hatással lehetnek a hazai fizetőeszközre. Korábban számos pénzpiaci szakértő azt jósolta, hogy a forint–euró árfolyam idén akár elérheti a 390-es szintet is.

Immár ez alatt járunk!

A szerző a Világgazdaság főszerkesztő-helyettese.