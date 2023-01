Uniós kilátások: egy sok, kettő kevés

Ám a lakosság reáljövedelme, megtakarításának és ingatlanvagyonának reálértéke jelentősen csökken, és az európai háztartások fogyasztása is mérséklődik. Gondot okoz továbbá az is, hogy csökken a beruházások bővülése, amivel párhuzamosan a munkanélküliség emelkedik. Közben a költségvetési többletkiadások és a magas energiaárak miatt romló lesz az államháztartás pozíciója is. A problémát fokozza, hogy Németországban, amely hazánk legfontosabb gazdasági partnere, borúlátóak mind a háztartások, mind pedig a vállalatok. Bár javult a helyzet a korábbiakhoz képest, az idei, meglehetősen negatív összképen nem változtat.

De pillantsunk rá a mi régiónkra is! Sajnos itt sem túl biztatók a kilátások. Olyannyira, hogy

tízéves mélypontra lassulhat a kelet-közép-európai uniós államok növekedése.

Elsősorban az energiaellátási válság miatt. Mindezt a Fitch Ratings ismertette az új, felülvizsgált regionális előrejelzésében. Egyetlen jó hír bukkan fel az elemzésben: a térség gazdasági növekedése nem „csap át” mínuszba: a bővülés 2023-ban meghaladhatja az egy százalékot. Ám közelében sem lesz a kettőnek. Nekünk, magyaroknak egy százalék körüli gyarapodást jósolnak Londonból. Ezzel szemben 2024-ben már gyorsuló növekedés várható, és kifejezetten pozitív dolog, hogy a régión belül a Fitch a magyar gazdaságban várja a leglendületesebb kilábalást jövőre. Végezetül ide tartozik, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank is gyengülő teljesítményt jósol erre az esztendőre, ugyanakkor szakértői szerint 1,7 százalékos is lehet a növekedés üteme. Vagyis mindent összevetve az egy sok, kettő kevés elve érvényesül a GDP-bővülés terén 2023-ban. A lényeg, hogy megússzuk a recessziót. S ez áll a magyar gazdaságra nézve is.

A szerző a Figyelő főszerkesztő-helyettese

