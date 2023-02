Bábmesterek a vérontás vámszedői

Oroszország és Ukrajna számára a válság egzisztenciális kérdés, az Egyesült Államok és a NATO számára rendszerváltó játszma. Európának a stabilitás elvesztését jelenti, a világgazdaságnak pedig – ráadásul a jóindulatú forgatókönyv szerint – elvesztegetett éveket. Tavaly márciusban így jellemeztem az Egyesült Államok és a NATO vezetésével Oroszország ellen Ukrajnában vívott proxyháborút (a helyettesek háborúját). Úgy érveltem, a „háború elkerülhető volt, ám keményen megbünteti Ukrajnát, Oroszországot, az Egyesült Államokat, a NATO-t, Európát, a fejlődő országokat és a globális gazdaságot”. Előrejelzésem szembehelyezkedett a többségi véleménnyel, de kiállta az idők próbáját.

Január 25-én ugyanakkor az ukrajnai háború új, még veszélyesebb fázisba jutott. A mintegy nyolcvan amerikai, német, brit és lengyel harckocsira való kötelezettségvállalás végzetes eszkalációt vetít előre akkor is, ha Oroszország legyőzéséhez további százakra lenne szükség belőlük. A második világháború óta most először német tankokat küldenek a „keleti frontra”. Moszkvában ez azoknak a hangját erősíti fel, akik egzisztenciális kérdésnek látják a háború tétjét. Nemcsak a gazdasági és emberi károk nőnek még tovább, hanem a stratégiai kockázatok is magasra csapnak – ideértve a nukleáris konfrontáció lehetőségét is. A csúcstechnológiás fegyverek szállításának eszkalációjával a regionális és katonai továbbgyűrűző hatás már nem elvi kérdés, hanem idő kérdése.

2022 elején a nyugati megfigyelők (kevés kivétellel) azt jelezték előre, hogy az orosz gazdaság hónapokon belül fizetésképtelenné válik a szankciók nettó hatásaként. Putyin háborúja kudarcra van ítélve – mondták. A szankciók nyilván nem is voltak jelentéktelenek. De újak sem. Az Egyesült Államok, Kanada, az Európai Unió – valamint az általuk uralt nemzetközi szervezetek – már 2014 februárjában, a Krím félsziget orosz annexiója után szankció­kat vetettek ki Oroszországra és a Krímre. Miközben a nyugati büntetőintézkedések hozzájárultak a rubel árfolyameséséhez, jelentős kárt okoztak az európai gazdaságnak. A teljes veszteség 2015-ben százmilliárd eurót tett ki. 2016 közepére Oroszország a becslések szerint 170 milliárd dollárt veszített a pénzügyi szankciók következtében, illetve további 400 milliárd dollárral csökkentek olaj- és gázbevételei. A Nemzetközi Valutaalap 2022. áprilisi országjelentése azt vetítette előre, hogy az orosz gazdaság abban az évben reálértéken 8,5 százalékos visszaesést szenved, az infláció pedig 21,3 százalékos lesz. Más nyugati multinacionális pénzintézetek visszhangozták a katasztrofális előrejelzést.