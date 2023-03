A nemzeti minimum csak álom

A történelmi Magyarország trianoni szétszaggattatása a mindenkori magyar politikai vezetés elsőrendű feladatává tette a nemzet újraegyesítését. A Horthy-korszakban a magyar reintegrációt területi alapon, revízió útján képzelték el, az etnikai határok figyelembevételével. A jogos törekvést sajnos csak ideiglenes siker koronázta.

A kommunista „élcsapat” a lelki amputáció híve volt; nemcsak a határmódosításról mondtak le, hanem az elszakított magyarság nemzetközi képviseletéről is. Mi több, mindent elkövettek az oktatás-, a tájékoztatás- és a kultúrpolitika területén annak érdekében, hogy a megmaradt államterületen élő magyarság felnövekvő generációi ne is tudjanak semmit határon kívül élő véreikről. A Kádár-korszak utolsó éveiben történt némi változás e téren, de addigra két nemzedék is felnőtt a proletár internacionalizmus égisze alatt folytatott öntudatroncsolás és hamis történelemoktatás mellett. A felvidéki magyarok leszlovákozása vagy az erdélyiek lerománozása ennek közvetlen következménye, de persze csak a jéghegy csúcsa, amolyan szimptomatikus jelenség. Alatta ott van a totális történelmi tájékozatlanság és a magyar sorsközösség iránti közömbösség.