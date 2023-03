A túlkompenzáló Gyurcsány

Sokan többféle okot jelöltek meg, miért viselkedhetett valamiféle túlmozgásos, feltűnési viszketegségben szenvedő szexuális ragadozóként Gyurcsány a saját beosztottjával, az új DK-s frakciótaggal, Ráczné Földi Judittal. Hajlunk arra, hogy serkentőszerek hatása alatt állhatott, amikor olyan nagyjelenetet produkált, ami miatt egyesek már azt is megfontolásra érdemesnek tartják, hogy a parlamenti közvetítések korhatárosok legyenek. Pár másodpercig ugyanis nem lehettünk biztosak benne, hogy nem követik-e a hosszú forró ölelést még merészebb manőverek a részéről.

Hála Istennek a DK-vezér egy ponton megállt a demonstrációs előadásban, úgyhogy azok a családanyák, akik éppen elterelgetni készültek csemetéiket a tévékészülékek elől, tartva a folytatástól, mégsem kapcsoltak át jámborabb, puritánabb műsorokat sugárzó csatornára.

Azoknak is lehet jó adag igazsága, akik viselkedési, pszichés zavarokat sejtenek a háttérben. Főként akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy a retardált húzásokra mindig fogékony politikus egyszerűen nem bírja elviselni, ha túl sokáig nem esik szó róla a hazai közéletben. Talán még abban is perverz gyönyörűségét leli, ha az emberek elítélő véleményeket fogalmaznak meg róla vagy szidják, mint a bokrot.

Mégis arra gyanakszunk leginkább, hogy valójában az egykori budapesti amerikai nagykövet, April H. Foley vele kapcsolatos, csípősen ironikus nyilatkozata lökte rá a szexuális túlkapás pályájára. A diplomata ugyanis úgy fogalmazott róla, amikor a baloldali cézár még MSZP–SZDSZ-es miniszterelnök volt: „Teljesen egyértelműen látható, hogy szerelmes Putyinba.” Teljesen egyértelmű azonban: tizenévvel ezelőtt ez már a nem elvakult balbarát nagyközönség számára is feltűnő volt, legfeljebb az emberek nem vontak le ilyen sommás konzekvenciákat. Mi viszont e lap hasábjain mindig emlékeztettünk, hogy Gyurcsány magához képest is gerinctelen pálfordulást hajtott végre az orosz elnökkel kapcsolatban.