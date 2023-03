Így viselkednek a „szövetségesek”?

S ugyanígy beszél rólunk a legtöbb nyugati „szövetséges” ország vezető sleppje. Úgy látszik, Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettes intelmét tekintik irányadónak: „Aki nem áll be a sorba, annak el kell vágni a torkát.” És Magyarország egyre gyakrabban kilép a sorból. Mert amiben vagyunk, az egy bántalmazó kapcsolat, egy egyre rosszabbul működő kényszerházasság. Az uniót futóbolondok és ügynökök vezetik, akik azt követelik, hogy velük együtt mi is ugorjunk a kútba. Azt már nem! A magam részéről a kezdőlökést szívesen megadnám nekik, de minek: új honfitársaik ezt kérés nélkül is meg fogják tenni. Már teszik is. Nyugalom, már nem tart soká a vergődés.