A baloldal folytatja a bukást garantáló háborúpárti politikáját

A vereség a baloldal politikusain kívül persze ugyanúgy köszönhető a Telexnek, a 444-nek, meg a HVG-nek is, de se a politikusok, se a külföldről fizetett újságírók és főszerkesztők nem gondolták úgy, hogy önreflexiót kellene gyakorolniuk, lényegében mindenki a helyén maradt, valamint szóról szóra ugyanazt csinálják, mint az egy évvel ezelőtt elbukott választást megelőzően. Mert bár hiába mutattak rá számosan, hogy a háborúhoz fűződő viszonyuk miatt szenvedtek akkora vereséget, hogy az még a Holdról is látszott, a pénzt továbbra is külföldről kapják.