Legitim a békepárti álláspont

Nekünk Oroszország és Ukrajna háborújához semmi közünk sincs, és nem is szeretnénk, hogy ez megváltozzon. Értjük, hogy ti valósággal repestek a gondolattól, hogy Magyarországot belepréseljék a háborúba, tudjuk, hogy annak örülnétek a legjobban, ha már holnap elindulna egy ötvenezer főt számláló hadsereg Oroszország ellen, de el kell keserítenem titeket, ez nem fog bekövetkezni. Sőt.

Képzeljétek el, drága felebarátaim! Az egy teljesen legitim, a történelem során számtalan alkalommal előforduló jelenség, hogy egy adott ország a semlegességet választja.

Tehát – hogy ti is értsétek – nem választ sem oldalt, sem országot, nem kezd háborús félként fegyvereket és katonákat küldeni valamelyik félnek, hanem kijelenti, deklarálja, hogy egyik oldalt sem támogatja. Amúgy jelenleg Ausztria is hasonlóképp viselkedik. Ez esetünkben azért is különösen indokolt, mert a magyar emberek 95 százaléka is így gondolkodik, azonnali tűzszünetet és és békét akar.

Ennek figyelembe nem vétele pedig roppant antidemokratikus lenne, ugye. Bár lehetne úgy is gondolkodni, mint a német külügyminiszter, aki néhány hónapja szemrebbenés nélkül kijelentette, hogy magasról tesz arra, hogy mit szeretnének a választói, addig fogja támogatni többek között fegyverekkel Ukrajnát, amíg azt jónak látja.

Nos, vannak ilyen politikusok, és vannak olyanok, mint Magyarország vezetői, akik úgy igyekeznek irányítani az országot, ahogyan a démosz szeretné. Remélem, amúgy a ti érdeketekben is, hogy ez még so­káig így fog maradni. A fene tudja miért, de engem valamiért megrémiszt ugyanis egy atomháború gondolata.

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)