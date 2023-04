Politikai átnevelés a cseh iskolákban

Csehországban 2010 óta fut az úgynevezett „Választások nemtisztán” (Volby Nanecisto) demokrácianevelési program: az iskolákban egyfajta tesztválasztásokat rendeznek, amiben a diákoknak elmagyarázzák, hogy hogyan folynak a választások, mi a tétjük, és a csemeték ezután valós pártokra és jelöltekre tehetik le voksukat. A választások eredményét ezután kihirdetik. Nincs is ezzel baj, hiszen politikailag semleges gyakorlatról van szó. Vagy mégsem?

A gond ott kezdődik, amikor megnézzük azokat a szervezeteket, amelyek ezt a nevelést szponzorálják, továbbá ott, amikor elgondolkozunk egy kicsit a próbaválasztások eredmé­nyein. Az egész program a cseh Lidé v Tísni (Emberek szükségben) NGO szervezése alatt áll, amely szponzorai között megtalálhatunk olyan filantropikus gyöngyszemeket, mint Soros Nyílt Társadalom Alapítványait (OSF), az amerikai külügy agytrösztjét, a Freedom House-t, a hazánkra is erőszakosan rátelepedő Norvég Alapot és persze a USAID-et is.

A próbaválasztásokat konkrétan egy Alap a Közép- és Kelet-európai Civil Társadalomért (CEE Trust) nevű szervezet pénzeli, amelynek ha valaki rákattint a honlapjára (www.ceetrust.org), egy üres felület jön elő. Annyit azért ki lehet nyomozni, hogy 2000-ben alapították hat amerikai alapítvány közös szervezésé­ben, és annyi biztos, hogy egyikük Soros György OSF-je. Hogy a cseh tanári karban miért nem zavar senkit az, hogy az iskoláikban már 13 éve egy olyan szervezet pénzén tartanak polgári és értékrendbeli nevelést, amelynek még működő honlapja sincs, és nem tudni, ki áll mögötte, az számomra felfoghatatlan.

A másik dolog pedig az eredmény.

A próbaválasztásokat, amelyeket többnyire napokkal valódi parlamenti vagy elnökválasztások előtt tartanak az iskolákban, kivétel nélkül mindig a leginkább baloldali párt vagy jelölt nyeri. Méghozzá hatalmas fölénnyel.

A pártok közül évek óta a radikális baloldali Kalózpárt győz, egyes esetekben abszolút többséggel, miközben a valódi parlamentben a kétszáz képviselőből csak négy (!) az övék. Ők nyernek a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban is. A januári elnökválasztás előtt egy héttel is tartottak a cseh iskolákban ilyen választásokat, ebben a gyerekek Danuse Nerudovára, a genderideológiát és migrációt támogató jelöltre 54 százalékban szavaztak, míg a valóságban a radikális baloldali elnökjelölt csak 13,9 százalékot kapott az első körben, a másodikba be sem jutott.