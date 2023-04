Stoltenberg adjon NATO-kitüntetést Zelenszkijnek!

Nagyjából úgy tekinthetünk Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokat hangoztatott hősiességére, mint Hans Christian Andersen dán költő és meseíró A császár új ruhája című meséjében az uralkodó nem létező ruhájára. Zelenszkij elnököt mostanában rangos kitüntetésekkel árasztják el a balliberális világ államfői és különféle szervezetei, s ezek alapján a gyanútlan szemlélődőben olyan kép alakulhat ki az ukrán elnökről, hogy ő egy bátor hazafi, egy nemzeti hős, talán korunk legnagyobb hőse.

A rettenthetetlen ukrán elnök nemrég megkapta a Fehér Oroszlán nevű, legmagasabb cseh érdemrendet. Az adományozás indoklásában Milos Zeman leköszönő cseh államfő kiemelte Zelenszkij bátorságát, önfeláldozását és kitartását. Ezzel egy időben Washingtonban a Ronald Reagan-szabadság­érmet adományozták Zelenszkijnek, amelyet az elnök nevében Ukrajna washingtoni nagykövete vett át. Az adományozó alapítvány elnöke szerint az ukrán elnök – miként Ronald Reagan − bátran küzd a szabadságért, az önrendelkezésért.

Április elején Zelenszkij Varsóba látogatott. Itt a változatosság kedvéért a legmagasabb lengyel kitüntetést, a Fehér Sas rendet vehette át Andrzej Duda államfőtől. Duda rendkívüli embernek nevezte az ukrán elnököt, aki megszabadíthatja Ukrajnát az orosz agressziótól. A lengyel elnök arról viszont nem beszélt, hogy az olcsó, rossz minőségű ukrán mezőgazdasági termékek beözönlése mekkora károkat okoz a lengyel gazdáknak, pedig emiatt épp akkor mondott le tisztségéről Henryk Kowalczyk mezőgazdasági miniszter.

Ezek után Marcelo Rebelo de Sousa portugál köztársasági elnök sem akart kimaradni a sorból. Úgy érezte, hogy Zelenszkij a legmagasabb portugál állami kitüntetést, a Szabadságrendet is megérdemli, ezért az adományozás mellett döntött. A portugál elnök Kijevben kívánja átadni a kitüntetést. Az ukrán elnök korábban átvette az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demokráciáért vívott küzdelemért adható Szaharov-díjat is, amelyet az Európai Parlament ítélt oda neki és a bátor ukrán népnek.

Ömlenek a külföldi kitüntetések Zelenszkijre. A balliberális sajtó, az Egyesült Államok vazallus államainak vezetői lelkendezve ünneplik Ukrajna hősét, a hazafit, aki többször kijelentette: nem ad területet a békéért. Mármint nem ad az oroszoknak. Az amerikai barátaitól viszont nem sajnálja Ukrajna földjét, amelynek több mint fele jó minőségű termőföld.

A Zelenszkij-kormány 2021-ben feloldotta a 2001 óta érvényes földvásárlási moratóriumot, majd − az elnök személyes közreműködésével – főként amerikai multicégek kezére juttatta az ukrajnai termőterületek egyharmadát. Erre a lépésre az IMF és állítólag Soros György bírta rá az ukrán elnököt. Sajtóhírek szerint három jelentős amerikai konzor­cium hozzávetőleg tizenhétmillió hektár, vagyis százhetvenezer négyzetkilométernyi termőföldet vásárolt fel. Csaknem kétszer annyit, mint Magyarország teljes területe.

Ezek után erős kétségeink lehetnek Zelenszkij elnök hazafiúi elkötelezettsége felől. Az ukrán propaganda talán el tudja hitetni a fronton harcolókkal, hogy az elnökük hős, miközben az igazi hősök elhullnak a lövészárkokban. Az oroszok ellen harcoló katonák még azt is hihetik, hogy a hazájukat védelmezik, és talán sejtelmük sincs arról, hogy a Nyugat által agyonajnározott kormányuk már rég kihúzta a lábuk alól a földet.

Nem véletlen, hogy Zelenszkij elnököt elhalmozzák kitüntetésekkel, de ezeknél jóval nagyobb jelentősége van Jens Stoltenberg NATO-főtitkár minapi bejelentésének. Eszerint kijevi látogatásán meghívta az ukrán elnököt a júliusi NATO-csúcsra. Márpedig ez is felér egy magas állami kitüntetéssel. A baloldali norvég politikus – akárcsak a komikusból lett ukrán államfő − előszeretettel alakítja a kemény fiút, annyira, hogy rendre átlépi a katonai szövetség saját szabályait. Most például azzal riogatja a világot, hogy a szövetség valamennyi tagja egyetért abban, hogy Ukrajna is NATO-tag lesz.

Stoltenberg szerint „fontos, hogy garantáljuk az ország győzelmét”. Erre már Orbán Viktor is felkapta a fejét. „Micsoda?!” – tette fel az egyszavas kérdést Twitter-bejegyzésében. A magyar kormányfő nem ok nélkül reagált így, jelezve, hogy szó sincs teljes egyetértésről. A NATO főtitkára úgy nyilatkozott, mintha az ukránok csatlakozása valamiféle eldöntött tény lenne, ami nyilvánvaló badarság. Ukrajna nem lehet tagja a NATO-nak, amíg háborúban áll. Márpedig a védelmi szövetség rendkívül provokatív magatartása, amellyel egy szövetségen kívüli országot korszerű fegyverekkel és katonai információkkal támogat, éppen a háború végét tolja ki egyre távolabbi időpontra.

És mi az, hogy a NATO garantálja Ukrajna győzelmét? Stoltenberg úgy beszél, mint aki teljesen megzavarodott. Ha komolyan gondolja, amit mond, akkor a NATO nem Ukrajna győzelmét, hanem a világháborút garantálja. Az pedig egyet jelent az atomháborúval.

Stoltenberg úr mandátuma nemsokára lejár. Ezért inkább adjon ő is valamilyen rangos NATO-kitüntetést az ukrán elnöknek, de ne hitegesse szegény ukránokat, és ne nyilatkozzon felelőtlenül az „utánam az özönvíz” szellemében.

A szerző író, újságíró