A Budaházy-kegyelem margójára

Sokakban egyetértést, másokban megütközést keltett, hogy Novák Katalin köztársasági elnök részben elfogadta Budaházy György és egyes társainak kegyelmi kérvényét. Az ügy évek óta lázban tartja hazánk közvéleményét, így nem csoda, hogy pró és kontra számos politikai érv hangzik el a nyilvánosságban. Úgy vélem, ezek mellett érdemes jogi szempontból is tisztázni a helyzetet, hiszen több félreértést is hallottam már a szabadlábra helyezéssel kapcsolatban.

A legfontosabb talán annak rögzítése, hogy a kegyelem nem felmentés. Felmentő ítéletet a bíróság hozhat, ha az elé tárt bizonyítékok alapján úgy ítéli meg, hogy a vádlott nem bűnös vagy bűnössége nem egyértelműen alátámasztható. Ebben az ügyben erről szó sem volt, a bíróság bűnösnek mondta ki őket, és – legutoljára – hatéves szabadságvesztést szabott ki a fő vádlottra. A bűnösségen a végrehajtási kegyelem nem változtat, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy Budaházy György és a többiek méltó és megérdemelt büntetést kaptak tetteikért. A tények ismeretében ezt kár is lenne vitatni. A kegyelem tehát nem felmentés és nem megbocsátás: a kegyelem a méltányosság gyakorlása a bűnös számára.

Azt is fontos kiemelni, hogy az érintettek által benyújtott kegyelmi kérelem jelentős részét a köztársasági elnök elutasította. Továbbra is él Budaházyék közügyektől eltiltása, tehát például még évekig nem indulhatnak semmilyen választáson. Emellett – és ez is igen fontos – a büntetett előélet következményei alól sem mentesítette őket az államfő, azaz röviden fogalmazva mindannyian továbbra is priuszosak maradnak. Ebből következően nem kapnak „tiszta” erkölcsi bizonyítványt, így pedig számos állást sem tudnak betölteni. A kegyelmi kérvény egyetlen elfogadott része a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozott: eszerint az érintettek fegyházbüntetésének végrehajtását felfüggesztette a köztársasági elnök, így ők szabadlábra kerültek. Ez azonban nem jelent végleges menekvést nekik.

Ha a következő öt évben bármilyen olyan bűncselekményt elkövetnek, amely miatt a bíróság szabadságvesztést szab ki rájuk, akkor nemcsak az új büntetést kell letölteniük, hanem a most felfüggesztett büntetés hátralevő részét is.

Damoklesz kardjaként függ tehát Budaházyék felett a börtön, és könnyen hosszú évekre visszakerülhetnek oda, ha törvényt szegnek. Közügyektől eltiltott, büntetett előéletű, még évekig állandóan börtönnel fenyegetett emberek ők. Aki szerint kár volt szabadlábra helyezni őket, annak feltenném a kérdést: mennyire szívesen lenne úgy szabad, ahogy például Budaházy György?