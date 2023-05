A magyar egység nem számmisztika

Ebben az élet-halál harcban a magyarságnak csakis akkor lehet bármiféle esélye, ha nemzeti-jobboldali kormány vezeti az országot. Ha pedig az irányítás az ő kezükben van, akkor a szükséges, elérhető segítség is megérkezik az elcsatolt nemzetrészekhez. Ellenkező esetben, vagyis ha a baloldal magához ragadja a kormányrudat, három irányból is halálos csapást szenved el a magyar összefogás. Először is kiszolgáltatják az országot a globális politikának és tőkének, vagyis ellehetetlenítik a nemzetrészek közötti építkezést.