Fehéreknek belépni tilos

Amire végképp nem számítottunk, az az, hogy a feltörekvő jobboldali értelmiség legszelídebb, legjoviálisabb alakja, Szilvay Gergely is ellenség lesz David Pressman és ­Daniel ­Freund hazai kisdobosainak szemében. A Mandiner főmunkatársa is kiérdemelte ugyanis a haladárok gyűlöletét, sőt a Magyar Pszichiát­riai Társaság kirúgta saját folyóirata, a Psychiatria Hungarica főszerkesztőjét, csak mert ő megengedte, hogy barna esők áztassák el a tudományos magazin lapjait. Azaz Szilvay Gergely lehetőséget kapott Tényi Tamás főszerkesztőtől, hogy megjelentesse A genderelmélet általános kritikája című dolgozatát.

Muszáj meglátni a veszélyt és a párhuzamot! Londonban már tombol a hetero- és fehérgyűlölet. Magyarországon még „csak” szakmai ellehetetlenítéssel, elhallgattatással és a vita totális elutasításával élnek. Ám ezt már egy köztestületben is meg merik tenni!

Pedig mi is a bűne Szilvay Gergelynek? Hogy tanulmányában – és a hasonló című könyvé­ben – bebizonyította, hogy az ­LMBTQ-királynő meztelen, hogy semmi koherencia és értelem nincs a genderelméletben, a woke-ideológia egyik alapvetésében? Ezeknek a szemében a tudományos alaposság és az akadémiai véleményszabadság már smafu?

Miközben a háborús felfordulás és a békétlenséggel együtt járó recesszió leköti erőinket, nem hagyhatjuk, hogy a minden értelmet és normalitást elpusztító eszmék megvessék a lábukat a magyar állam szatelitszervezetei­ben! Nem fogadhatjuk el, hogy a normalitás képviselőit hátrányok érjék Magyarországon, hogy a cancel culture itthon is eluralkodjon!

A veszély valós, ezért véssük kőbe az Orbán Viktor CPAC-es beszédében formába öntött jelszavakat: No migration, no gender, no war! Csak így marad esélyünk a túlélésre, önrendelkezésünk megőrzésére.