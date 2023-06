Tárlatvezetés az aknamezőn

Elképesztő világot élünk. Az én generációm, amelynek a nagyszülei az első, szülei a második világháború idején születtek, még tíz évvel ezelőtt sem gondolta volna, hogy egy újabb világégés rémképe árnyékolja majd be unokái jövőjét. Nagyon úgy tűnik, demens vénemberek és komplett idióták döntenek az emberiség sorsáról, és hamis illúzió volt azt gondolnunk, hogy az őket irányító háttéremberek egy kicsit is normálisabbak. Mára elérték, hogy az élet minden területén úgy érzi magát az ember, mintha aknamezőn keresztül szökellve tudna csak eljutni a legegyszerűbb céljaihoz is. És mit tehet az ember egy aknamezőn? Lezsák Sándor bölcsességét érdemes megfontolni, ami úgy szól: Legelőször is nézzünk a lábunk elé!

Érdemes tehát újra és újra megvizsgálnunk, mi zajlik körülöttünk. A háború a legfenyegetőbb, ezért ezzel kapcsolatban kell a leghatározottabban állást foglalnunk. Fél éve még azt nevezték bolondnak, oroszpárti összeesküvés-elméletek terjesztőjének, aki a háborús uszítás hangzavarában ki merte mondani, hogy ez nem a mi háborúnk, és mindenképpen ki kell maradnunk belőle. Ma már egyre markánsabb azok véleménye szerte a világban, akik az amerikai birodalom proxyháborújának tartják az oroszok ellen mindazt, ami Ukrajnában történik.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem az amerikai nemzetállamról van szó, hanem arról a magánpénz-birodalomról, amely befolyása alatt tartja a demokrata párti politikát, így a Biden-adminisztrációt is. Olyan pénzemberek, multinacionális cégtulajdonosok alkotják ezt a háttérhatalmat, akiknek magánvagyona nagyobb, mint egyik-másik nemzetállam teljes GDP-je.

De bármekkora vagyon is alapozza meg hatalmukat, a hidegháború után a kétpólusú világrendet olyan bonyolult szerkezetű globális működés váltotta fel, amit már nem tudnak a szokott módon uralni, ezért, ahogy Bogár László megfogalmazta, vissza kell bontani a világrendet egy olyan alacsonyabb bonyolultsági fokra, amit a háttérhatalom újra uralni tud. Vagyis a végóráit élő amerikai birodalom azért provokálta ki a háborút Ukrajnában, mert ezzel két legyet üt egy csapásra. Megvalósítja évszázados tervét, amiért két világháborút is elszenvedett már az emberiség, és valójában a hidegháború hátterében is állt, vagyis végérvényesen megakadályozza, hogy a német technológiai fejlettség összekapcsolódhasson az olcsó orosz energiával és nyersanyagbőséggel. Ezáltal az európai gazdaság elveszíti versenyképességét, nem kell tovább számolni vele a civilizációk küzdelmében, elég Kínára koncentrálni.

Ennek a tervnek volt szimbolikus beismerése az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása. Az oroszokat pedig szeretnék olyan mértékben meggyengíteni katonailag, gazdaságilag és hatalmi szempontból is, hogy velük se kelljen bajlódni a birodalmi osztozkodáskor. Ezért öntik számolatlanul a pénzt Ukrajnába, ezért hordják oda a rengeteg fegyvert, és szép lassan eljutnak odáig is, hogy kénytelenek lesznek katonákat küldeni, mert szerencsétlen ukránok óriási veszteségeket szenvedtek el eddig is, az áldozatok száma pedig napról napra nő. A következő NATO-csúcson elképzelhető, hogy megengedik a tagállamoknak az önálló döntést harcoló egységek Ukrajnába küldéséről. Ne legyenek illúzióink, máris vannak jelentkezők, pedig minden hozzáértő elmondta ezerszer, hogy ez a lépés a harmadik világháború kitörésével egyenlő. De sajnos az amerikaiak megmondták, hogy ők még nem akarnak tűzszünetet.

Nagy nehezen el is indították azt az ellentámadást, ami a megszállt területek visszaszerzésére irányul, de kimenetele erősen kétséges. Az viszont bizonyos, hogy rengetegen halnak majd meg, rengeteg érték pusztul el az úgynevezett igazságos béke jegyében. Utóbbi azt jelenti, hogy az oroszok húzzanak haza, Putyin bukjon bele a vereségbe, és Oroszország essen szét darabokra. Mint láttuk, ez az érdeke a háttérhatalomnak, de teljességgel érthetetlen, miért szolgálják ki kritika nélkül ezt az érdeket Európa vezetői. Egészen döbbenetes volt hallgatni a német kancellárt, hogyan üvöltözött saját választóival, amikor azok háborús uszítással vádolták. Fölfoghatatlan, ­miért nincs Orbán Viktor magyar miniszterelnökön kívül egyetlen vezetője sem Európának, aki Európa érdekeit tartaná szem előtt és szembe merne szállni egy végelgyengülésben vergődő birodalom esztelen nyomulásával.