Demars – A polgárháború előérzete (1. rész)

A nagy európai cégek nem akarnak leválni. Oroszországból sem akarnak kijönni. Föllapoztam a vonatkozó statisztikákat. Az 1400 legnagyobb nyugati vállalat nyolc és fél százaléka vonta ki a cégét Oroszországból. Nyolc és fél. A gyógyszeripar 88 százaléka ott maradt, az európai bányaipar 79 százaléka ott van továbbra is Oroszországban, az energetikai cégek 70 százaléka és a gyártó vállalatok 77 százaléka ott van ma is. És nem fogják kitalálni, a tavalyi évben az ott maradt nyugati cégek befizettek az orosz költségvetésbe három és félmilliárd dollárt. Innen nézve az a támadás, amit az ukránok indítottak a szegény, kicsi magyar OTP ellen, az nem más, mint a hungarofóbia megnyilvánulása, ezért vissza is kell utasítanunk. S akkor olyan ravasz kis európai stiklikről már nem is beszélünk, hogy váratlanul, egyetlen év alatt, a Németországból Kazahsztánba vitt áruk mennyisége kétszeresére növekedett. Vajon miért?”