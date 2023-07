Demars – A polgárháború előérzete (2. rész)

Látszólag persze teljesen mellékes és marginális ügyről van szó, egy nyilvánvalóan súlyos pszichés problémákkal küszködő, nyomorult kis gazemberről és annak lapjáról, illetve az abban megjelent szövegről, szövegekről.

Bartus Lászlóról és az Amerikai Népszaváról beszélünk. Az idei tusnádi tábor után írt „cikket” ez az alak, persze név nélkül. És most minden további felesleges szó helyett ismét idézetek következnek – öveket kérem becsatolni, jön Bartus!

„Így Romániában sem lenne szabad megtűrni, hogy egy fasiszta diktátor ott intézzen Amerika-ellenes, EU-ellenes, Nyugat-ellenes és demokráciaellenes szólamokat, felszólításokat a magyar néphez és a világhoz.

(...)

Orbán Románia területén az egyetemes emberi értékek létezését tagadta. Fasiszta diktatúrák jogelveit hirdette az egyéni jogokra épülő demokratikus jogállamok alapelveivel szemben. Nyíltan egy fasiszta állam alapjait népszerűsítette. Románia területéről megadásra szólította fel Románia egyik legfőbb szövetségesét, az Egyesült Államokat Kínával szemben. A kínai és az orosz diktatúrákat magasztalta és azok térhódítását támogatta, azok győzelmét hirdette, s Románia európai és amerikai szövetségeseit megadásra szólította fel velük szemben.

(...)

Nem mentség, hogy Orbán elmeháborodott és nem normális, mert ezt hivatalos orvosi vizsgálat még nem állapította meg, és jelenleg elmeállapotától függetlenül egy uniós ország miniszterelnöke. Az Európai Uniónak sem lenne szabad tűrnie ezeket a beszédeket, mert ezek nem vélemények, hanem valótlan tényállítások. A II. világháború óta mindenki tudhatja, hogy a populista propaganda, a goebbelsi náci uszítás nem hatástalan, hanem annak súlyos következményei vannak, amelyek Magyarország szellemi és morális állapotán már jól láthatók. Románia nem adhat fórumot ennek.

(...)

Romániának megvan minden joga arra, hogy betiltsa a szélsőjobboldali mocsok gyűléseket Tusnádfürdőn és véget vessen saját területén Orbán elmeháborodott, provokatív és a diplomáciai szabályokat, a két ország kapcsolatait semmibe vevő fasiszta ámokfutásainak.

(...)

Magyarország fasiszta diktátora fejtse ki az agyalágyult nézeteit Magyarországon, a szélsőjobboldali pártrendezvényén, amely magyar állami támogatással jön létre és magyar állami programnak is tekinthető, ne Románia területén tartsa meg. Különösen úgy, hogy annak üzenete az, hogy nem fogadják el a román államhatárokat, magyar földnek, Magyarország részének tekintik Romániának ezt a területét, s ezt demonstrálja az egész rendezvény. Irredenta nótákat énekelnek, csabakirályfiznak, Magyarország fegyverkező diktátora pedig nyíltan kijelenti, hogy Erdély nem Románia része.

(...)

A magyar diktátor gúnyolja Romániát, amelynek húsz miniszterelnöke volt az idő alatt, amióta őt Magyarországon leváltani nem lehet. Állandóan vérig van sértve, ha rajta számonkérik a demokratikus és emberi normákat. Miközben a programjával, a jelenlétével és a beszédeivel már évtizedek óta súlyosan sérti Románia szuverenitását, Románia vezetőit és a román népet, rossz hírét keltve a rendezvényével Romániának. Érthetetlen, miért tűrik ezt a durva provokációt. A fasiszta diktátorok térhódításának eszköze a gátlástalanságuk, amellyel szemben az elnéző türelem, a mértéktartás, a visszafogottság és a közömbösség nem megfelelő reakció. Ezt a történelem már számos alkalommal bebizonyította. Vállalni kell a konfliktust még időben, abban a pillanatban, amikor a külföldi fasiszta diktátor átlépi a diplomáciai normákat és törvényes határokat. Nem lehet szemet hunyni, mert a konfliktus előbb-utóbb nem kerülhető el, és az csak egyre nagyobb lesz. Semmi nem fog történni, ha ezt a magyar fasiszta rendezvényt betiltják Romániában.

(...)

A Tusnádfürdőn évente megrendezett magyar revizionista, irredenta, fasiszta találkozónak véget kell vetni. Orbánnak nincs joga Romániában ilyen fasiszta táborokat szervezni és rendezvényeket tartani. Ez sérti Románia szuverenitását. Orbán éppen itt hirdette a nemzeti szuverenitás elsődlegességét, a nemzeti államok önállóságát. Románia éljen a jogaival, védje meg magát, az európai és amerikai szövetségeseit, saját értékeit és törvényeit, saját államhatárait fizikai és szellemi értelemben egyaránt, s utasítsa ki Orbánt és a söpredékét Romániából.”

Eddig tehát a bartusi világkép. Ha megengedik, nem kommentálom, mert minek. Ellenben érdemes vetni egy pillantást az Amerikai Népszava kommentelőinek szövegeire is – íme, néhány gyöngyszem:

„Ez egy nagyon fontos téma és nagyon jól fogta meg a cikk a dolog lényegét, én azzal csak sürgetőleg egyetérteni tudok. Inkább csak kiegészítésképpen felhívnám a figyelmet egy lopakodó veszélyre, a hazai kínai nyomulásra. Nem csak a verbális támadás nem megengedett az EU és a NATO ellen, de az sem, hogy Orbán, élve az EU- és NATO-tagság előnyeivel, közben ezek ellenségeinek épít ki szabályos ellenséges bázist, zsarolóközpontot.

Ez ugyanúgy destabilizálja a NATO-t meg az EU-t, mint a korábbi borzalmas orosz függés! A kínai nyomulást azonnal le kell állítani. Az EU hozzon olyan rendelkezéseket, amelyekkel a kínaiak eddigi szerződéseit is fel lehet bontani és a jövőbelieket pedig szigorú központi kontroll alá lehet vonni. Ezt nagyon rövid időn belül meg kell lépni. A fogyatékos, rendre 3 százalékos inflációs jóslatokkal felsülő Nagy Márton már nemrég úgy jött haza Kínából, hogy 2030-ra Magyarország a kínai tőke közép-európai központja szeretne lenni.Nem szeretnénk a Kinai Kommunista Párt pénzének helyi központja lenni, nem is leszünk azok, ezt megakadályozzuk bármi áron, és erre kérjük a NATO-t és az EU-t is.

Orbán nagy sunyin napnak, az egyik napnak nevezte Kínát Tusványoson. Aljas érzékenyítő beszéd ez, Kína nem nap, hanem fekete lyuk, amelyik mindent el akar nyelni, de ezt a lehetőséget nem fogja megadni neki a történelem.”