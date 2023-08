Büszkén hazát árulni

Hát nem létezhet.

Párizsból, Torontóból s egyéb csatornanyílásokból előmásztak a momentumos suhancok, és belevágták a rozsdás bökőt az olimpiai pályázatunkba. Akkor se tudtak, most se tudnak semmiről semmit, fogalmuk sincs makro- és mikroökonómiáról, költség–haszonról, megtérülésről, turizmusról. De legfőképpen: a magyar néplélekről. Kaptak egy küldetést – és végrehajtották. Lelkivilágukról mindent elárul Fekete-Győr egy korábbi kifakadása: „Az nekem nem elég, hogy azért, mert magyar vagyok, azért nekem szeretnem kell a magyar focit.”

A Momentum orvtámadása után aztán a többi balliberális pártból is előtörtek az ősi ösztönök. Azok, melyek folyton arra sarkallják őket, hogy rátörjenek saját nemzetükre. A 2015-ös olimpiarendezési szándéknyilatkozaton még ott díszelgett az MSZP-s Horváth Csaba aláírása. Majd ugyanő szűk két esztendővel később egyetlen vállrándítással aláírta a Momentum olimpiagyilkos kezdeményezését. Aztán persze megmagyarázta. Hiszen ahogy a főnökük mondta, „meg lehet magyarázni”. De ki az az agyhalott, aki elhiszi: azért a pálfordulás, mert két év alatt rájött, a kormány majd mindent ellop?

Nemcsak a szív, hanem az ész is az olimpiai pályázatunk mellett szólt. Végtelen romlottságukat jelzi: ezzel a baloldal is tökéletesen tisztában volt. Honnan veszem? Hát tőlük maguktól. Nézzük csak, miket karattyoltak az olimpiáról előzőleg! „Az olimpia segíthet abban, hogy egy jobb nemzet legyünk, és egy sikeres olimpia megrendezése után jelentős nemzetközi elismerést szerezhet Magyarország.” Horváth Csabától való az idézet. Hogy mindezt mennyire gondolta komolyan, föntebb már említettem.