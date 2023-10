A jurisztokrácia már a spájzban van

Megmaradt csekélyke állami szuverenitásunkra a végső, legnagyobb veszélyt az jelenti, ha saját törvényeket sem alkothatunk. S lassan idejutunk. Az uniós meg a strasbour­gi emberi jogi bíróság már most is a fejünk felett dönt, törvényeket semmisít meg, bírságokat szab ki ránk a birodalom elvárásai szerint. Ami akkor is vérlázító és elfogadhatatlan, ha uniós csatlakozásunkkal önként dugtuk fejünket a hurokba. Ám képzeljük el a katasztrófát, hogy a magyaroknak is elmegy az eszük, s ballib woke-kormány alakul szép hazánkban.