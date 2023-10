Karácsony mindennap hazudik

És abban sincs természetesen semmi furcsa, hogy Budapest első számú vezetője egyik nap még amiatt sírja el magát, hogy szerinte a fővárost csődbe viszi, illetve kivérezteti a kormány, a másikon meg szétoszt a BKV és a BKK vezetőinek 65 millió forintnyi jutalmat. Hiába, Gyurcsány úr embereinek kell a pénz. Különben is: mit számít az a rongyos hétmillió, amit például a munkáját penetránsan végző Mártha Imre kapott? Mit kell folyton pitiá­nerkedni meg irigykedni?

Nem viszik el a szemetet? Késnek a buszok? Piszok, mocsok, bűz van a járatokon? Na és akkor mi van? Gyurcsány ejtőernyő­seit akkor is ki kell fizetni. Hogy tudnák különben szegények kipengetni szicíliai álomesküvőjüket vagy a New York-i luxusapartmanjaikat, esetleg a szerény, milliós fizetésükből kigazdálkodni a tengerből kilovaglást? Kell az a kis kiegészítés, megérdemlik, na!

Illetve talán nem is érdemlik meg, de ha nem kapják meg ezeket a szóra sem érdemes kiegészítéseket, akkor félő, hogy részint Karácsony mögül jövőre, amikor az önkormányzati választásokat fogják tartani, elmegy a bizalom, részint a Fővárosi Közgyűlés sem fogja tudni biztosítani számára a többséget.

Gergő pedig nem szeretne béna kacsaként hápogni, és a főpolgármesteri pozícióval járó fizetést, hatalmat, sofőrt és szolgálati autót is megkedvelte. Egészen hozzászokott már ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy inkább összecsapja a bokáját, szalutál, és utal. Így megússza a felelősségre vonást, megmarad a fizetése, és reggelente továbbra is sofőr által vezetett kocsival mehet a munkahelyére. Szunyókálhat is, miközben a kocsi a buszsávban száguldozva kerüli a dugókat.

Ezt az életet szereti a mi Gerink, mindent meg is tesz érte. És a külföldi adományokat sem utasítja el. Csak letagadja. Mert ha a külföldről érkezett kampánypénzekről kérdezik, akkor mindig önérzetesen kikéri magának még a feltételezést is, hogy egy olyan kellemetlen testszaggal rendelkező kommunista lenne, aki a külföldi elvtársai pénzéből akarná megbuktatni a magyar kormányt.

Pedig a tények egészen mást mutatnak. Több mint ötszázmillió forintot gyűjtöttek össze neki, és minő meglepetés, a befizetések szinte teljesen idegen országok valutájában – fontban és euróban – érkeztek meg. És a bankjegyek ráadásul valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag gyűrődésmentesek voltak, és a sorszámaik is gyanúsan közel voltak egymáshoz.

Gergőnk persze továbbra is tartja magát az adományládikás meséjéhez, még úgy is, hogy saját szövetségesei is fulladozva szoktak röhögni a népmesei elemeket tartalmazó történetén, hiszen például a pénzkötegeket egyszerűen képtelenség lett volna a ládikák nyílásán át betömködni.

Mi kevésbé vagyunk vidámak, hiszen a napnál is világosabb, hogy Karácsony és a stábja megsértette a hatályos magyar törvényeket. Szabálytalanul gyűjtöttek, ráadásul szinte biztos, hogy az egész kalapozás mögött az amerikai baloldal és Gyuri bácsi milliói vannak,

azaz a jobboldali kormányt idegen országok és félbolond amerikai milliárdosok akarták – és köztünk szólva: akarják most is – megbuktatni.

Száz szónak is egy a vége: az ég kék vagy épp szürke, a fű zöld, Karácsony pedig hazudik. Minden egyes nap.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Máté Krisztián / MW bulvár)