Terrorizmustámogatók

Akár örvendezhetnénk is azon, hogy végre az Országgyűlés, méltón a nevéhez, párthovatartozásra való tekintet nélkül majdnem teljes egységet tudott felmutatni egy olyan létfontosságú kérdésben, mint a terrorizmus elítélése. A felhőtlen örömbe azonban, mint már annyiszor, most is üröm vegyül. Mert igaz ugyan, hogy a kormánypártok mellett az igen gombot nyomták meg az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik és még a talán legkormánygyűlölőbb DK képviselői is, ám a Mi Hazánk tartózkodott, a Momentum botránypárt és kapcsolt része, Hadházy Ákos hivatásos pojácapolitikus pedig nemmel voksolt. Érdekesség, hogy Novák Előd Mi Hazánk-os honatya e tekintetben egy gyékényre került az elvben tőle politikailag távol álló fejlesztésellenes olimpiafúrókkal.

Nézzük a pohár tele részét: a megszokott koreográfia tehát, amely minden kormánypárti előterjesztés egyöntetű, merev elutasításában manifesztálódik, most mégsem érvényesült. Valószínűleg azért, mert

az ellenzéki pártok többsége is átérezte: itt nem lehet elmismásolni a választ. A terrorizmust nem lehet félig-meddig elítélni, miként a vétlen áldozatok, bestiális módon legyilkolt gyermekek, öregek mellett is képtelenség csak fél szívvel, fél lábbal, a terrortűrő struccpolitikát folytatók felé sandítva kiállni.

Ráébredhetett a baloldali pártok többsége, hogy a tűzön-vízen át keresztülvitt ellenségeskedés a kormánnyal szemben nem sokat hoz számukra a konyhára, sőt inkább elmarja tőlük a szimpatizánsokat.

A konzervatív oldalt sok más mellett éppen az különbözteti meg a baloldaltól, hogy mindig el tudja ismerni, ha vele ellentétes nézeteket képviselő pártok, politikusok valami pozitív dolgot tesznek. És ez akkor is így lesz, ha ez fordítva egy szemernyit sem működik. A baloldal ugyanis soha egyetlen kormányzati eredményt, jobboldali értéket nem hajlandó és a jövőben sem fog még csak részben sem díjazni.

Ne essünk azonban túlzásba: a politikai nyilatkozatot megszavazók közül a DK most sem tudott és akart kibújni a bőréből, szokás szerint igyekezett odapörkölni a kormánynak. Kifogásolták, hogy a határozat miért nem nyilvánította terrorszervezetté a Hamászt, amire pedig ők javaslatot tettek. Feltehe­tően képtelenek felérni ésszel, hogy ha egyetlen terrorszervezetet kiemelnek a külön felcímkézéssel, azzal a többi penetráns halálosztó társulat szerepét burkoltan kisebbítik. Másrészt ki előtt lehet kérdés, hogy a Hamász terrorszervezet? Ha pedig más terrorcsapatokról derülnek ki embertelen gaztettek, akkor mindig újabb és újabb határozatokat kell majd hozni a DK szerint? Azt sem értik, a kormány miért keveri bele a terrorizmus kérdésébe a migrá­ciót. Ha pedig valóban nem értik, akkor – hiá­ba szavaztak pozitívan – mégis egy platformra tették magukat a Momentummal, amely még szavazni is gyáva volt.

A másik szélsőbaloldali grupp ugyanis a szavazási sztrájkját szintén azzal indokolta, hogy a politikai nyilatkozat úgymond összemossa a terrorizmust és a migrációt. Igen? Hát szerintük honnan pottyantak le a terroristák? A Holdról? Az alapvető fogalmakkal, ismeretekkel is gondban lévő pártfrakció talán nem is fogja fel, hogy ezzel nem Brüsszel, hanem a terroristák pártjára állt. Szomorú, de nagy valószínűséggel olyan analfabéták, hogy még csak azt sem értik, miért. A választók viszont érteni fogják.