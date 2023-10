Válságálló a magyarok lelkiállapota

A házasságok, stabil párkapcsolatok növelik a boldogságszintet, miként a gyermeknevelés is egyértelműen boldogságforrásnak tekinthető, a 18 év alatti gyermeket nevelő szülők ugyanis jóval boldogabbnak vallották magukat, mint azok, akiknek nincsen kiskorú gyermekük.

Jó hír, hogy a nemzetközi boldogságindex szerint szintén jelentős javulás tapasztalható Magyarországon, az elmúlt tíz év során hazánk több mint ötven helyet lépett előre a ranglistán.

Honfitársaink a pandémia és a háborús helyzet ellenére is alapvetően elégedettek voltak az életükkel, de ebben a kategóriában is azoknak az értékei emelkedtek ki, akik kisgyermekeket nevelnek. Kiderült az is, hogy a magyarok biztonságérzetét a pandémia kevésbé, a háború okozta energia- és gazdasági válság viszont negatívan érintette, ami 2022 júliusában érte el a mélypontot.

Az idei évben viszont a kormányzati intézkedések hatására újra emelkedni kezdett a biztonságérzet, az utóbbi időben pedig a nők biztonságérzete – amely a férfiakéhoz képest némileg alul maradt – is javuló tendenciát mutat.

Pozitívnak bizonyultak az egészségérzetre vonatkozó válaszok is, a magyarok átlagosan 6,9-es értékkel jellemezték az egészségi állapotukat. Nem meglepő módon a koronavírus-járvány harmadik hulláma idején, 2021 februárjában az emberek egészségérzete jelentősen mérséklődött, de az azt követő hónapokban, a sikeres járványkezelésnek és oltási programnak köszönhetően ismét megemelkedett. Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy

a gyermekneveléssel járó öröm a testi-lelki egészségre is kihat, a kiskorú gyermeket nevelő szülők ugyanis sokkal egészségesebbnek érezték magukat, mint azok, akiknek már felnőtt gyermekeik vannak.

A lakosság általánosságban a saját dolgainak alakulását is pozitívan értékelte, ebben a kategóriában a fiatalok, a diplomások, a házasok és a kisgyermeket nevelők bizonyultak a legelégedettebbnek. A fiatalok ugyanakkor tisztában vannak az országot sújtó nehézségekkel, és Magyarország dolgainak alakulását borúsabban értékelik, mint az idősebbek. A világban zajló negatív folyamatok tehát megviselik a fiatalokat, ami a mentális egészségükre is kihat.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkársága mások mellett a KINCS-csel együttműködve ezért októberben egy hatszáz fiatalt érintő, lelki egészség road­show-t indít. A „Kösz, jól vagyok. Tényleg?” elnevezésű programsorozattal Ajkára, Ózdra, Dombóvárra és Balassagyarmatra látogatnak majd el. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtsunk a gyermekeknek a mentális egészségükre ható tényezők tudatosításában és hozzájáruljunk lelki ellenálló képességük növeléséhez; hogy jobban megnyíljanak a szülők, a pedagógusok és a közösségük előtt is, és merjenek a problémáikról beszélni, segítséget kérni.

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke