Diadalmenet Washingtonban

A magyar–amerikai kapcsolatoknak hosszú, változatos a történelme. Az első amerikai konzul a kiegyezés után két évvel, 1869-ben érkezett meg Budapestre.

1904-ben már főkonzulátus létesült. A kapcsolatok 1917-ig működtek, amikor az USA a Lusitania kereskedelmi hajót ért német támadás miatt, ahol amerikai állampolgárok vesztették életüket, belépett az első világháborúba és eldöntötte annak végső kimenetelét. A történelemírás arról alig szól, hogy a keleti fronton már győztek a Központi Hatalmak, a Lusi­tania pedig fegyvereket szállított az USA-ból Nagy-Britanniába, amelyet nemzetközi szerződések tiltottak.

Az első világháború után 1921-ben került sor a kapcsolatok újrafelvételére Magyarországgal. 1922-ben magyar konzulátus nyílt meg New Yorkban és három egyéb konzulátus az USA nagyvárosaiban.

Trianon után, amit az USA kormányzata soha nem ismert el, Washington különbékét kötött Magyarországgal. 1922-től tíz éven át Gróf Széchenyi László volt az első magyar nagykövet Washingtonban.

1941. december 11-én, miután Japán megtámadta az USA-t és Németország is hadat üzent az Egyesült Államoknak, Magyarország is megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Washingtonnal. Ezt az USA helyesen úgy értelmezte, hogy erre a német nyomás miatt került sor. A második világháború után a kétoldalú kapcsolatokat alapvetően befolyásolta a hidegháború.

1956 újabb törésvonalat jelentett Budapest és Washington között. Az Egyesült Államok nem avatkozott be, nem is segítette a magyar felkelést, holott többek között a Szabad Európa Rádió azt hirdette. 1967-től Nagy János lett az első USA-ba küldött magyar nagykövet. A rendszerváltás új helyzetet teremtett a kétoldalú kapcsolatokban.

Közvetlenül a változások előtt Grósz Károly az Egyesült Államokba látogatott, ahol találkozott Ronald Reagan elnökkel és az akkori alelnökkel, Bushsal is. Az idősebb Bush elnök ­1989-ben Budapestre érkezett. A Parlament előtt, szakadó esőben széttépte beszédét, és fejből szólt az összegyűlt hallgatóságához.

Antall József, az első szabadon megválasztott miniszterelnök kétszer járt az Egyesült Államokban. 1990 októberében tárgyalt az elnökkel, a General Electric, a Világbank és a CIA vezetőivel. Megállapodtak egy ötvenmillió dolláros kedvezményes kölcsön és kölcsöngarancia megkötéséről. Magyarország részt vett a kuvai­ti háborúban, és ezért gyakorlatilag lenullázódottak a korábbi jól működő magyar–iraki gazdasági kapcsolatok.