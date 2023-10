Visszaesést felpattanás követ

Unalomig ismert gazdasági közhely, hogy Magyarország mennyire kitett a világgazdasági hatásoknak. Vagyis nem pusztán a gyenge belső kereslet, amit az infláció „táplál” hazánkban, hanem a külső kereslet, azon belül is a gyenge európai és német produkció beárnyékolja a 2023-as esztendőt. Nem is beszélve arról, hogy a nagy globális gazdaságok közül csak az Egyesült Államok pörgeti a motorokat, a kínai nyitás világgazdasági értelemben még várat magára, s közben India sem lesz egyhamar alternatívája az említett ázsiai gazdasági birodalomnak. Amennyiben pedig a német gazdaság köhint egyet, a magyar lebetegszik – tartja a mondás. Sajnos van is ebben valami, miután Európa legnagyobb gazdasága, a német, valószínűleg recesszióba zuhan. És magával rántja a magyar gazdaságot.