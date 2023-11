Népi írók üldöztetése 1945-ben

A második világháború lezárásakor a népi írók komoly támadásokat kaptak ellenfeleiktől, az úgynevezett urbánus oldal íróitól, politikusaitól, ideológusaitól. A támadók közül – jelentőségében és támadásai súlyánál fogva – kiemelkedett a polgári radikális Zsolt Béla, a kommunista Horváth Márton, valamint Bóka László (akit Szabó Magda a magyar irodalom legtragikusabb figurájának nevezett).

Zsolt Béla például a Haladás folyóiratot nem is annyira a Magyar Radikális Párt szócsövének, inkább egyfajta bűnfeltáró fórumnak szánta.

Ebben a lapban minden egyes számban fasisztáztak, büntetést követeltek a népi írókra, tulajdonképpen válogatás nélkül, tehát nem csak a jobbszárnyat, hanem másokat is kirekesztettek volna. Zsolt Béla és munkatársai – például Rónai Mihály András, Kósa János, Bóka László – efféle leírásokat adtak közre Kodolányiról: „félfasiszta író”, „a Turul sörszagú táborozásain az Új-Európáról mondott szavai elvesztek a taps meg az öklendezés összecsendülő zajában”, „Imrédy mellett végzett nyilaskeresztes vitézkedés”, „szó sem lehet, hogy Erdélyivel vagy Kodolányival szemben elnézők legyünk” és így tovább.

Mindezek teljesen megalapozatlan vádak: Kodolányi ugyanis szakított a Turullal, ráadásul egy percig sem volt imrédysta – nem mintha ez számított volna a támadók számára.

A népi írói tábor centruma és jobbszárnya, Németh László, Tamási Áron, Féja Géza, Kodolányi János, Sinka István és Szabó Lőrinc tehát már 1945 elején példátlanul heves támadásokat kapott háború előtti és alatti magatartásáért. Németh László a zaklatások elől – Püski Sándor hívására – Békésre menekült, majd Hódmezővásárhelyen vállalt tanári állást 1948-ig. Féja Gézát letartóztatta a rendőrség, majd amikor a Nemzeti Parasztpárt kihozatta, Békéscsabára települt, ahol könyvtárosként dolgozott. Szabó Lőrincet az Andrássy út 60-ba vitték, rövid időre internálták, majd nyilvános színvallásra kényszerítették. Fő bűne az volt, hogy a náci Németország irodalmi és közéleti eseményeiről adott helyszíni tudósításokat, riportokat, egy írásában pedig Hitler delejezően hatásos szónoklatát is lefestette. Szabó Lőrinc ellen a legfőbb vádpont A vezérhez című verse volt, amelyet a gyanú szerint magának Hitlernek írt volna. Valójában Vezér a vers címe (fontos különbség!), és bár a háború elején újraközölték Szabó Lőrinc megkérdezése nélkül, már 1928-ban megírta és publikálta, amikor a náci vezető jószerével ismeretlen volt hazánkban.

Valószínűleg komolyabb retorzió is érhette volna Szabó Lőrincet, ha nem tanúskodik mellette Illyés Gyula, az akkori kultuszminiszter Keresztury Dezső, valamint Veres Péter, Darvas József és Kovács Imre a Nemzeti Parasztpárt nevében. Szabó Lőrinc mellett egyébként a könyvkiadó Püski Sándort is feddéssel igazolta az egyik igazolóbizottság. Erdélyi József nyilassá vált a harmincas évek végén, és bár szakított a mozgalommal, az ítészeket ez nemigen érdekelte a szovjet megszállás után. Erdélyit előzőleg saját írótársai is bírálták, miután őket is gyakran hevesen támadta, 1943-ban tízen is aláírták ellene az elhatárolódó nyilatkozatot. A fordulat után Erdélyi még két évig bujkált, aztán feladta magát a hatóságoknak, majd rövid ideig börtönbüntetését töltötte népellenes bűncselekmények miatt.