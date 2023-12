Apáti Bence: A békéért kellene végre küzdeni!

A hírek szerint a nyugati partnerek azért is mérgesek, mert Zelenszkijék nem követték az amerikai katonai vezetők tanácsait, teljesen más taktikával estek neki az oroszoknak. Meg is lett az eredménye. Zelenszkij persze továbbra is kidüllesztett mellkassal mantrázza a „Moszkváig fogjuk kergetni a sátáni hódítókat” kezdetű csacsiságot, de kiváló színész, bármit el tud játszani, meg sem kottyan neki egy ilyen horderejű hazugság ismételgetése.